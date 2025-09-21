خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك

لبنان

وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان

وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها

2025-09-21 20:15
33

اسنتكر وزير العمل، محمد حيدر، بشدّة "المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" في بلدة بنت جبيل، والتي أودت بحياة 5 شهداء أبرياء، من بينهم ثلاثة أطفال".

وقال الوزير حيدر، في منشور على منصّة "أكس"، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "هذا الاعتداء الجبان على المدنيين العُزَّل يُعَدُّ جريمة حرب موصوفة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويأتي في إطار مخطَّط واضح يستهدف أهالي الجنوب العائدين إلى قراهم بهدف تفريغها وتهجير سكانها".

وأضاف: "هو مخطَّط لن ينجح، لأنّ إرادة أبناء الجنوب أقوى من آلة الإجرام، وتمسّكهم بأرضهم أرسخ من كل محاولات العدوان".

كما دعا المجتمع الدولي ومؤسّسات حقوق الإنسان إلى "تَحمُّل مسؤولياتهم والضغط الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكرّرة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية".

وإذ شدّد على أنّ "دماء الشهداء لن تذهب هدرًا"، أكّد الوزير حيدر أنّ "هذه المجزرة ستبقى وصمة عار على جبين المحتل، ودافعًا لنا جميعًا للتمسّك بحقوقنا الوطنية والدفاع عن شعبنا وأرضنا بكل الوسائل المشروعة".
 

الكلمات المفتاحية
بنت جبيل الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب وزير العمل محمد حيدر
إقرأ المزيد
المزيد
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
لبنان منذ ساعتين
5 شهداء بينهم 3 أطفال.. العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل
5 شهداء بينهم 3 أطفال.. العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة