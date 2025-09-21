أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بشدّة "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل، والتي أودت بحياة عائلة لبنانية بكاملها، بينها أطفال في عمر الورود".

وقال العلامة الخطيب، في بيان، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "هذه المجزرة لا يجب أنْ تمرّ مرور الكرام، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي، لأنّها تتصف بحرب الإبادة التي تمارسها "إسرائيل" في غزة، غير عابئة بأيّ معايير".

وفي حين أشار إلى أنّ "هذه المجزرة تأتي في وقت يتواجد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة"، اعتبر الشيخ الخطيب أنّ "الأحرى أنْ تدعو الحكومة اللبنانية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يحضرها رئيس الجمهورية، لكي يَسْمع العالم أجمع صوت لبنان الذي يتعرّض شعبه لجرائم إنسانية بشعة، على الرغم من التزامه الكامل باتفاق وقف النار".

وقال الشيخ الخطيب: "إنّ هذه الجريمة النكراء تدفعنا إلى مناداة اللبنانيين جميعًا لاستنكار هذه المجزرة، لا سيّما المرجعيات الروحية والقوى السياسية كافّة التي يراهن بعضها على نزع سلاح المقاومة لاستقرار الأوضاع والحصول على ضمانات لم تفلح القوى الدولية في التعهّد بها".

