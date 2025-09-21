خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل

لبنان

الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان

الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة

2025-09-21 21:09
32

أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بشدّة "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل، والتي أودت بحياة عائلة لبنانية بكاملها، بينها أطفال في عمر الورود". 

وقال العلامة الخطيب، في بيان، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "هذه المجزرة لا يجب أنْ تمرّ مرور الكرام، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي، لأنّها تتصف بحرب الإبادة التي تمارسها "إسرائيل" في غزة، غير عابئة بأيّ معايير".

وفي حين أشار إلى أنّ "هذه المجزرة تأتي في وقت يتواجد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة"، اعتبر الشيخ الخطيب أنّ "الأحرى أنْ تدعو الحكومة اللبنانية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يحضرها رئيس الجمهورية، لكي يَسْمع العالم أجمع صوت لبنان الذي يتعرّض شعبه لجرائم إنسانية بشعة، على الرغم من التزامه الكامل باتفاق وقف النار".

وقال الشيخ الخطيب: "إنّ هذه الجريمة النكراء تدفعنا إلى مناداة اللبنانيين جميعًا لاستنكار هذه المجزرة، لا سيّما المرجعيات الروحية والقوى السياسية كافّة التي يراهن بعضها على نزع سلاح المقاومة لاستقرار الأوضاع والحصول على ضمانات لم تفلح القوى الدولية في التعهّد بها".

الكلمات المفتاحية
رئاسة الجمهورية اللبنانية الحكومة اللبنانية بنت جبيل الشيخ علي الخطيب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون من نيويورك بعد مجزرة العدو في بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
الرئيس عون من نيويورك بعد مجزرة العدو في بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة