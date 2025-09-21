دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي إلى الإقفال في المدارس الرسمية غدًا الاثنين، حدادًا على "أرواح التلامذة الأبرياء الذين سقطوا شهداء على مذبح الوطن"، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بنت جبيل وراح ضحيتها 5 شهداء بينهم 3 أطفال.

وقالت في بيان: "هم الأطفال الذين من حقهم الحياة، ومن حقهم اللعب، ومن حقهم أن يتعلموا... ها هم اليوم مضرجون بدمائهم، لأن العدو لا يميّز بين طفل وشيخ، بل إنه نهم إلى سفك الدماء وترويع الآمنين. شهداء أطفال ثلاثة في بنت جبيل قضوا، وقبلهم أعداد من التلامذة في كافة المناطق اللبنانية، ولن يتوقف العدو الصهيوني عن القتل، فهل في دولتنا من يضمن الأمن والأمان للتلاميذ؟".

وأضافت: "إننا نطالب، قبل كل شيء، بالأمن والأمان والاستقرار للتلاميذ وللمعلمين والأساتذة، فظلم العدو علينا نتوقعه في كل حين، ونأمل أن لا يأتي الظلم على الأساتذة والمعلمين من الحكومة، بل أن تعمل على إقرار زيادة لهم، لأن ظلم ذوي القربى أشد مرارة. إننا نتوجه بالعزاء إلى المدرسة الإنجيلية باستشهاد طلابها، كما ندعو إلى الإقفال حدادًا على أرواحهم"، وقالت: "الرحمة للشهداء، على أمل أن يستيقظ ضمير العالم لردع العدو الصهيوني ووقف المجازر بحق اللبنانيين".

