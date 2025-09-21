خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان

رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل

2025-09-21 21:13
12

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي إلى الإقفال في المدارس الرسمية غدًا الاثنين، حدادًا على "أرواح التلامذة الأبرياء الذين سقطوا شهداء على مذبح الوطن"، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بنت جبيل وراح ضحيتها 5 شهداء بينهم 3 أطفال.

وقالت في بيان: "هم الأطفال الذين من حقهم الحياة، ومن حقهم اللعب، ومن حقهم أن يتعلموا... ها هم اليوم مضرجون بدمائهم، لأن العدو لا يميّز بين طفل وشيخ، بل إنه نهم إلى سفك الدماء وترويع الآمنين. شهداء أطفال ثلاثة في بنت جبيل قضوا، وقبلهم أعداد من التلامذة في كافة المناطق اللبنانية، ولن يتوقف العدو الصهيوني عن القتل، فهل في دولتنا من يضمن الأمن والأمان للتلاميذ؟".

وأضافت: "إننا نطالب، قبل كل شيء، بالأمن والأمان والاستقرار للتلاميذ وللمعلمين والأساتذة، فظلم العدو علينا نتوقعه في كل حين، ونأمل أن لا يأتي الظلم على الأساتذة والمعلمين من الحكومة، بل أن تعمل على إقرار زيادة لهم، لأن ظلم ذوي القربى أشد مرارة. إننا نتوجه بالعزاء إلى المدرسة الإنجيلية باستشهاد طلابها، كما ندعو إلى الإقفال حدادًا على أرواحهم"، وقالت: "الرحمة للشهداء، على أمل أن يستيقظ ضمير العالم لردع العدو الصهيوني ووقف المجازر بحق اللبنانيين".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 23 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
النائب الموسوي: المقاومة أثبتت أنها الخيار الأصدق إلى جانب الناس
النائب الموسوي: المقاومة أثبتت أنها الخيار الأصدق إلى جانب الناس
لبنان منذ ساعة
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
رياضة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة