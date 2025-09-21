استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أشد "الاستكنار المجزرة البشعة التي ارتكبتها آلة القتل الصهيونية بحق أطفال أبرياء وعائلتهم، والتي إن دلت على شيء فإنما تجسد إصرار العدو الصهيوني على الضرب بالحائط كل القوانين والمواثيق الدولية"، وذلك بعد استشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في غارة صهيونية في بنت جبيل.

ودعت الوزيرة المدارس والمعاهد والثانويات في القطاعيين الرسمي والخاص إلى "الوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسي نهار الاثنين، إجلالًا لروح الشهداء ورفضًا لسياسة قتل الأطفال".

وأكّدت أنّ "ردنا على هذا الاعتداء سيكون بمزيد من الصمود في أرضنا ومدارسنا ومعاهدنا والتكاتف من أجل حماية حق الأطفال في حياة كريمة وتعليم لائق يقضي على الجهل الذي تحاول هذه الاعتداءات دفعنا إليه".





