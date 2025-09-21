خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إدانات رسمية وحزبية واسعة للمجزرة الصهيونية في بنت جبيل

لبنان

وزيرة التربية تدعو المدارس والمعاهد للوقوف دقيقة صمت غدًا لروح شهداء مجزرة بنت جبيل
لبنان

وزيرة التربية تدعو المدارس والمعاهد للوقوف دقيقة صمت غدًا لروح شهداء مجزرة بنت جبيل

2025-09-21 22:34
34

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أشد "الاستكنار المجزرة البشعة التي ارتكبتها آلة القتل الصهيونية بحق أطفال أبرياء وعائلتهم، والتي إن دلت على شيء فإنما تجسد إصرار العدو الصهيوني على الضرب بالحائط كل القوانين والمواثيق الدولية"، وذلك بعد استشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في غارة صهيونية في بنت جبيل.

ودعت الوزيرة المدارس والمعاهد والثانويات في القطاعيين الرسمي والخاص إلى "الوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسي نهار الاثنين، إجلالًا لروح الشهداء ورفضًا لسياسة قتل الأطفال".

وأكّدت أنّ "ردنا على هذا الاعتداء سيكون بمزيد من الصمود في أرضنا ومدارسنا ومعاهدنا والتكاتف من أجل حماية حق الأطفال في حياة كريمة وتعليم لائق يقضي على الجهل الذي تحاول هذه الاعتداءات دفعنا إليه".

 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ يزبك: سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ترك خلفه أجيالًا ستتابع المسيرة
الشيخ يزبك: سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ترك خلفه أجيالًا ستتابع المسيرة
لبنان منذ ساعتين
إدانات رسمية وحزبية واسعة للمجزرة الصهيونية في بنت جبيل
إدانات رسمية وحزبية واسعة للمجزرة الصهيونية في بنت جبيل
لبنان منذ ساعتين
وزيرة التربية تدعو المدارس والمعاهد للوقوف دقيقة صمت غدًا لروح شهداء مجزرة بنت جبيل
وزيرة التربية تدعو المدارس والمعاهد للوقوف دقيقة صمت غدًا لروح شهداء مجزرة بنت جبيل
لبنان منذ ساعتين
موقع العهد الإخباري ينفي صحة البيان المفبرك المنسوب للعلاقات الإعلامية في حزب الله
موقع العهد الإخباري ينفي صحة البيان المفبرك المنسوب للعلاقات الإعلامية في حزب الله
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
إدانات رسمية وحزبية واسعة للمجزرة الصهيونية في بنت جبيل
إدانات رسمية وحزبية واسعة للمجزرة الصهيونية في بنت جبيل
لبنان منذ ساعتين
وزيرة التربية تدعو المدارس والمعاهد للوقوف دقيقة صمت غدًا لروح شهداء مجزرة بنت جبيل
وزيرة التربية تدعو المدارس والمعاهد للوقوف دقيقة صمت غدًا لروح شهداء مجزرة بنت جبيل
لبنان منذ ساعتين
موقع العهد الإخباري ينفي صحة البيان المفبرك المنسوب للعلاقات الإعلامية في حزب الله
موقع العهد الإخباري ينفي صحة البيان المفبرك المنسوب للعلاقات الإعلامية في حزب الله
لبنان منذ 3 ساعات
روابط التعليم تدعو لإقفال المعاهد والمدارس غدًا حدادًا على شهداء مجزرة بنت جبيل
روابط التعليم تدعو لإقفال المعاهد والمدارس غدًا حدادًا على شهداء مجزرة بنت جبيل
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة