الشيخ يزبك: سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ترك خلفه أجيالًا ستتابع المسيرة
2025-09-21 22:50
أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب اللّٰه سماحة الشيخ محمد يزبك، إلى "أننا نفتخر بأننا نواجه قوى الكفر العالمي وأميركا التي تدعم "إسرائيل"".

كلام الشيخ يزبك جاء في مقابلة خاصة عرضتها قناة المنار، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، عن سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

ولفت الشيخ يزبك إلى أنّ "دماء السيد حسن نصر الله اليوم أقوى بكثير من أيام حياته لأنه ترك خلفه أجيالًا ستتابع المسيرة"، مشددًا على "الحرب اليوم على الإسلام العزيز، فما هو موقف المسلمين مما يجري في غزة؟".

 

