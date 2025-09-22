Your browser does not support the video tag.

جهود ناصرة،عيون باصرة، تحت هذا العنوان وبمناسبة الذكرى السنوية الاولى لجريمة تفجير البيجر اقام نادي الشقيف وبلدية النبطية ندوة علمية بحضور النائب الدكتور الياس جرادي وعدد من فعاليات المدينة.

الندوة التي حضرها عدد من جرحى البيجر افتتحت بالنشيد الوطني اللبناني تلاها كلمات لمنظمي الندوة، ثم تحدث النائب جراده عن تلك المرحلة التي مرت على لبنان معتبراً ان ما حصل في تفجير البيجر يشكل جريمة العصر واختتمت الندوة بتوزيع الدروع على الجرحى.

كما وتحدث النائب جرادي لموقع العهد الاخباري عن أهمية المشاركة بهكذا ندوات لما لها من اثر ايجابي في تبيان وكشف حقيقة هذا العدو المجرم كما وتوجه برسالة الى الجرحى.



