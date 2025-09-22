خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
جهود ناصرة عيون باصرة .. جرادي لـ "العهد": تعلمت من جرحى تلبية النداء الصمود

2025-09-22 10:21
جهود ناصرة،عيون باصرة، تحت هذا العنوان وبمناسبة الذكرى السنوية الاولى لجريمة تفجير البيجر اقام نادي الشقيف وبلدية النبطية ندوة علمية بحضور النائب الدكتور الياس جرادي وعدد من فعاليات المدينة.

الندوة التي حضرها عدد من جرحى البيجر افتتحت بالنشيد الوطني اللبناني تلاها كلمات لمنظمي الندوة، ثم تحدث النائب جراده عن تلك المرحلة التي مرت على لبنان معتبراً ان ما حصل في تفجير البيجر يشكل جريمة العصر واختتمت الندوة بتوزيع الدروع على الجرحى.

كما وتحدث النائب جرادي لموقع العهد الاخباري عن أهمية المشاركة بهكذا ندوات لما لها من اثر ايجابي في تبيان وكشف حقيقة هذا العدو المجرم كما وتوجه برسالة الى الجرحى.
 

جرحى المقاومة الإسلامية جرحى البيجر جرحى تلبية النداء
