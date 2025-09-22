أفاد موقع "والا الإسرائيلي" بأنّ " الأجهزة الأمنية في "إسرائيل" تستعد لخطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، المقرر أن يُلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويُنقل مباشرة على الهواء".

ولفت الموقع الى أنّهم في "الجيش الإسرائيلي" يقولون "إن أبو مازن اعتاد في كل عام على تحفيز الشارع الفلسطيني بخطاباته، إلا أنه في الواقع يبقى منشغلًا بشؤون الحياة اليومية والوضع الاقتصادي أكثر من تركيزه على المسار السياسي. ومع ذلك، لا يزال هناك تخوف من أن تحاول خلايا مسلحة تنفيذ هجمات خلال فترة الأعياد أو بالتزامن مع الخطاب."

وبحسب "والا"، أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت أوامر بتعزيز انتشار القوات في مناطق الضفة الغربية عبر إرسال كتائب إضافية من الجنود، لتأمين المراكز التجارية، المحاور والطرق الرئيسية، المفترقات، محطات النقل، نقاط تجمع المستوطنين والمستوطنات.

وقال بلوت في مراسم إحياء مرور 35 عامًا على تأسيس ما تُسمى "وحدة مكافحة الإرهاب في الضفة:" التحديات الكثيرة أمامنا – القتال المكثف في مدينة غزة، الدفاع في الشمال، والمواجهة المستمرة مع "الإرهاب" في الضفة الغربية – ترافقت مؤخرًا مع عوامل عدة تزيد من سخونة الساحة الوسطى، من بينها التصريحات السياسية، مواسم الأعياد وقطف الزيتون، التدخلات الخارجية، إضافة إلى إلهام وتشجيع العمليات الفردية. كل ذلك لا يدعو إلى التفاؤل، لكنني ما زلت مفعمًا بالأمل" وفق تعبيره.

الكلمات المفتاحية