خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي المناضل اللبناني جورج إبراهيم لـ"العهد": مقاومة سيد شهداء الأمة لا يمكن إلّا أن تنتصر

إيران

اللواء حاتمي: لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية وسنواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار
إيران

اللواء حاتمي: لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية وسنواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار

2025-09-22 11:53
30

التقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي في مقر قيادة الجيش بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

وقال اللواء حاتمي: "بعد انتصار الثورة الإسلامية، وضعت إيران الإسلامية والشعب الإيراني العظيم، بحق، مطلبًا اسمه "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية" في مقدمة أهدافهما، وهي استراتيجية لا تلقى استحسانًا من أعداء الشعب الإيراني اللدودين".

وأضاف: "منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، أصرّ الأعداء على تنازل الشعب الإيراني عن مطالبه المشروعة، لكن شعبنا الحبيب صمد وسيواصل صموده في وجه الأعداء، متحملاً الصعاب والتكاليف، ومقدمًا العديد من الشهداء"، مؤكّدًا أنّ "على الأعداء أن يغيروا نظرتهم إلى الشعب الإيراني العظيم، والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقيادة العظيمة للثورة الإسلامية".

وشدّد القائد العام للجيش على "التآلف والتعاطف والتحالف الاستراتيجي بين الحرس الثوري والجيش"، مشيرًا إلى أنّ "وحدة وتنسيق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري ركيزة متينة للأمن القومي، ومفتاح الوصول إلى قمم الأمن والاقتدار، وهذه الوحدة درعٌ منيعٌ يحمي بلادنا من فتن الأعداء ودسائسهم ومؤامراتهم".

وأردف: "خلال فترة الدفاع المقدس وما بعدها، استطعنا إحباط المؤامرة الكبرى للشرق والغرب بدعمٍ وتعاطفٍ لا يُوصف من شعبنا العظيم. وفي حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، أثبتنا مجددًا، من خلال صمودنا في وجه مطالب الأعداء، أننا لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية، وأن الشعب الإيراني والقوات المسلحة التي انبثقت منه ستواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار".
 

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية إيران
إقرأ المزيد
المزيد
اللواء حاتمي: لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية وسنواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار
اللواء حاتمي: لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية وسنواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية تنتقد خطاب ترامب الأخير
الصحف الإيرانية تنتقد خطاب ترامب الأخير
إيران منذ 4 ساعات
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد في حسابات العدو سيلقى ردًّا قاتلًا
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد في حسابات العدو سيلقى ردًّا قاتلًا
إيران منذ 23 ساعة
"إيران فارما".. معرضٌ للأدوية سيقام بمشاركة شركات من 28 دولة
إيران منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
اللواء حاتمي: لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية وسنواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار
اللواء حاتمي: لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية وسنواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد في حسابات العدو سيلقى ردًّا قاتلًا
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد في حسابات العدو سيلقى ردًّا قاتلًا
إيران منذ 23 ساعة
هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن الوطن دفاعًا قويًّا ومدمرًا للأعداء 
هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن الوطن دفاعًا قويًّا ومدمرًا للأعداء 
إيران منذ يوم
عقيد صهيوني: اتفاق
عقيد صهيوني: اتفاق "إسرائيل" مع الجولاني يفتح ممرًا إلى إيران
عين على العدو منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة