خاص العهد

المناضل اللبناني جورج إبراهيم لـ
خاص العهد

المناضل اللبناني جورج إبراهيم لـ"العهد": مقاومة سيد شهداء الأمة لا يمكن إلّا أن تنتصر

2025-09-22 12:02
142

تصوير موسى الحسيني

 زار المناضل اللبناني جورج إبراهيم  عبد الله مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

وكان في استقبال عبد الله وفدٌ من المجلس السياسي في حزب الله وعوائل الشهداء.

وفي تصريحٍ خاص لـ"العهد" قال عبد الله "نحضر إلى مرقد سيد الشهداء ونشعر بوقع هذه الخسارة التي تتحوّل في الوقت نفسه لرصيدٍ لهذه الأمة"، مؤكّدًا أنّه "إن كان غيابه يدفع بنا إلى هذا الحزن، إلا أنه رصيد وثقة بأن النصر آتٍ".

وأضاف "مقاومة سيد شهدائها لا يمكن إلّا أن تنتصر، وبغض النظر عن نعيق سائر الغربان إن مقاومة تقدم هذه الكوكبة من الشهداء قرابينَ على مسرح عملياتها لا يمكن إلّا أن تنتصر وثقتنا كبيرة بها والنصر أكيد لا محال".

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله جورج ابراهيم عبد الله سيد شهداء الأمة
مشاركة