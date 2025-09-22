خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بفضل أهل الخير.. جمعية الإمداد تطلق مشروع مساندة الطلاب قبل بدء العام الدراسي

2025-09-22 12:42
33
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

37 مقالاً

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تواصل جمعية إمداد الإمام الخميني (قدس سره) تنفيذ مشروع الدعم والمساندة لتأمين الثياب والقرطاسية واللوازم الدراسية للطلاب.

المشروع يستهدف عوائل الجمعية، وخصوصاً الأطفال الأيتام والفقراء، لتسهيل بداية عامهم الدراسي الجديد وتمكينهم من متابعة تعليمهم بكرامة وثقة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز التعليم وتمكين الطلاب، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم لأكثر الفئات حاجة.

الكلمات المفتاحية
جمعية الإمداد الخيرية الطلاب الكتاب المدرسي
