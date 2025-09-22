Your browser does not support the video tag.

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تواصل جمعية إمداد الإمام الخميني (قدس سره) تنفيذ مشروع الدعم والمساندة لتأمين الثياب والقرطاسية واللوازم الدراسية للطلاب.

المشروع يستهدف عوائل الجمعية، وخصوصاً الأطفال الأيتام والفقراء، لتسهيل بداية عامهم الدراسي الجديد وتمكينهم من متابعة تعليمهم بكرامة وثقة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز التعليم وتمكين الطلاب، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم لأكثر الفئات حاجة.

