تُحلّق مسيّرات تجسس فوق عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة "إسرائيلية" مستمرة منذ نحو عامين.

وقد رصد الصحفيون من على متن السفينة "شيرين" إحدى سفن أسطول الصمود في البحر المتوسط، مسيّرات تجسس تُحلق فوق السفينة على ارتفاعات مختلفة لتصوير ورصد حركة سفن الأسطول.

ولم يتمكّن مراسل قناة "الجزيرة" التحقق من تبعية تلك المسيّرات، وما إذا كانت مخصصة لرصد زوارق مهاجرين، أم أنها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي لها مصلحة في تتبع حركة الأسطول المخصص لكسر الحصار عن غزة.

وفي وقت سابق، أعلن أسطول الصمود المغاربي المنضوي ضمن أسطول الصمود العالمي، مساء أمس الأحد (21 أيلول 2025)، أن 3 مسيّرات حلقت فوق إحدى سفنه المتجهة نحو قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي وائل نوار عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "ثلاث درونات تطير فوقنا ومنها واحدة اقتربت بشكل كبير"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وقبلها أيضًا، أكد نوار، في فيديو نشر عبر صفحة الأسطول المغاربي على "فيسبوك"، من على متن سفينة "دير ياسين"، أن طائرة مسيّرة حلّقت فوق الأسطول لتفقد الأجواء. وأضاف "بعد مرور قرابة ستة أيام من مغادرتنا ميناء تونس.. خرجنا اليوم من المياه (الإقليمية) الإيطالية، من (جزيرة) صقلية تحديدًا، باتجاه المياه الدولية قرب اليونان، نحن بخير وعزيمتنا قوية وصلبة ومتجهون لكسر الحصار عن غزة".

وسبق أن أعلن أسطول الصمود العالمي عن تعرض سفنه وهي في البحر المتوسط لهجمات بطائرات مسيّرة يومي 8 و9 من الشهر الجاري، دون الإعلان عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

