مجزرة بنت جبيل محور اجتماع المرأة والطفل: لا سكوت عن جرائم العدو
2025-09-22 14:10
الطرقات المؤدية إلى ساحة النجمة من قبل العسكريين القدامى منعت الكثير من الإجتماعات من الانعقاد في مجلس النواب، إلا أنه لم يمنع لجنة المرأة والطفل النيابية من الانعقاد بحضور وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، والسبب هو هول المجزرة التي وقعت بالأمس في بنت جبيل وراح ضحيتها أبٌ وأبناؤه الثلاثة إضافة إلى المواطن محمد مروة.

الجلسة كانت مخصصة لعرض تقرير العام 2024 عن الصحة المدرسية، ولكن المجزرة أرخت بظلالها فبدأت بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء، لتستكمل بعدها جدول عملها.

رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين شددت على حق أطفالنا بالوجود الذي أضحى مهدداً كما حقهم في الحياة بعدما ضرب العدو "الإسرائيلي" بعرض الحائط كل إعلانات حقوق الإنسان، آسفة لأن يجري ذلك بفعل تواطؤ المجتمع الدولي، ورأت أن كلّ من يسكت عن الجريمة هو شريك سواء بالدعم السياسي أو العسكري، مرحّبةً بوحدة الموقف الرسمي اللبناني، وآملةً استمرار الوحدة واللحمة الوطنية لمواجهة كل التحديات والحفاظ على أمن اللبنانيين.

بدوره، استنكر الوزير ناصر الدين الاعتداءات التي تطال الصغير والكبير بهمجية غير موصوفة، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يكون أطفالنا على مقاعد الدراسة، مشددًا على أنه من رحم المعاناة تولد الآمال وهذا هو حال الجنوبيين، كما أكد أن اللحمة الوطنية رئاسيًا وحكوميًا تساعدنا على لجم العدوان، وأشار إلى أن أكثر رسالة للعدوان هو أن نبقى نعمل حيث الحاجات كثيرة.

وكانت اللجنة قد أطلعت وزير الصحة على نتائج تقرير المسح الرابع المخصص للصحة المدرسية الذي شمل 51 مدرسة وعددًا كبير من الطلاب، كاشفًا عن ازدياد المؤشرات السلبية فيما خص النشاط الجسدي، العنف، التنمر والصحة النفسية، مع التشديد على ضرورة دراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات الملائمة.

الكلمات المفتاحية
مجلس النواب بنت جبيل ركان ناصر الدين
