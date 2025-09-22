قال زعيم المعارضة البحرينية ورئيس جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان إنّ "من حقّ الشعب الفلسطيني العيش في دولة مستقرّة آمنة تلمّ شتاته وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكّدًا أنّ "الاعتراف بهذه الدولة يُسهم في تقويض المشروع الصهيوني القائم على فكرة امتداد الدولة "الإسرائيلية" على كامل الأراضي المحتلة، بل من النيل إلى الفرات".

وأضاف في رسالة من سجنه: "بعد 77 سنة من التأخير، نُرحِّب باعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ومالطا ولوكسمبورغ وبلجيكا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية، واستعداد ما مجموعه 14 دولة أوروبية لذلك".

وأردف الشيخ سلمان: "نتطلّع إلى خطوات عملية من سائر الدول ومن الأمم المتحدة تكرّس بموجبها القيام الفعلي للدولة الفلسطينية في أسرع وقت"، داعيًا إلى العمل "على فرض العقوبات على "إسرائيل" لقيامها بحرب الإبادة في غزة، واستمرار الاستيطان في الضفة، والإعاقة العملية لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة".

