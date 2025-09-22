أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير؛ الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) ورفاقه، في مدينة بعلبك، حيث تقبّل ذوو الشهداء التعازي في حسينية الإمام الخميني (قده) في المدينة، بحضور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الحاج حسين النمر، رئيس تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل؛ النائب حسين الحاج حسن، وعدد من نواب المنطقة، إلى جانب فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية وثقافية وعلمائية، إضافة إلى وفود عائلية.

وألقى النمر كلمة، في المناسبة، أكّد فيها أنّ "مجتمع المقاومة أثبت جدارته بحمل الأمانة في كل الاستحقاقات"، مشيرًا إلى أنّ "هذا يشكّل نقطة قوة يجب الارتكاز إليها والتعويل عليها".

وشدّد على أنّ "حزب الله على أتمّ الجهوزية للتعامل مع أيّ استحقاق"، وأضاف: "اليوم أصبحنا أشدّ عودًا وأصلب، والأيام المقبلة ستثبت أنّ هذا الحزب بجَرحاه، وعوائل شهدائه، ومُخلصيه، لن يتخلّى عن ثوابته وسيواصل المُضي لتحقيق الأهداف الكبرى".

بدوره، ألقى نجل الشهيد القائد الحاج عبد القادر كلمة أكّد فيها اعتزازه بوالده ورفاقه، معاهدًا الشهداء على "البقاء أوفياء لنهجهم ومواصلة المسيرة التي بذلوا في سبيلها أعزّ ما يملكون".

كما أُقِيمت في "متحف بعلبك الجهادي" مراسم تحية عسكرية للشهداء، لما يمثّله المتحف من أهمية خاصة كثمرة لفكرة القائد الشهيد المؤسّس. وقد أدّت ثُلّة من المجاهدين التحية خلال المراسم، مجدّدين العهد على مواصلة الطريق الذي خَطّه الشهداء بدمائهم.

