إصابة ضابط وقائد سرية و5 جنود صهاينة بعمليات للمقاومة في قطاع غزة

2025-09-22 19:25
أقرّت وسائل إعلام صهيونية، بإصابة 5 جنود "إسرائيليين" أحدهم إصابته خطرة، جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ناقلة جند من طراز "نمر" في قطاع غزة.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني، بإصابة "|ضابط قتالي بجراح "متوسّطة" نتيجة إطلاق نار خلال عملية عسكرية في شمال القطاع صباح اليوم".

وأوضحت وسائل الإعلام الصهيونية أنّ "ثلاثة عناصر من (حركة) حماس شنًوا هجومًا صباح اليوم ضد قوة "إسرائيلية" في حي الشيخ رضوان على مشارف مدينة غزة بصواريخ "آر بي جي" ورصاص قنص".

من جهتها، ذَكَرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ "اشتباكًا مباشرًا وقع وجهًا لوجه وعلى مسافة أمتار قليلة بين قوة "إسرائيلية" من لواء "جفعاتي" و3 مسلحين فلسطينيين في حي الشيخ رضوان"، مشيرةً إلى "إصابة قائد سرية بجراح خطرة".

وفي سياق متصل، قالت إذاعة جيش الاحتلال: إنّ "صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه "ناحل عوز" المحاذية للقطاع"، متحدثة عن "محاولة اعتراض" للصاروخ.
 

غزة المقاومة جيش الاحتلال الاسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية الجيش الاسرائيلي
