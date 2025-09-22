خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2026.. ومرقص: لا زيادة لمعدّلات الضرائب أو فرضها
لبنان

مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2026.. ومرقص: لا زيادة لمعدّلات الضرائب أو فرضها

2025-09-22 20:38
43

أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة لعام 2026، وذلك خلال جلسته التي عُقِدت الاثنين 22 أيلول/سبتمبر 2025، في السرايا الحكومية في بيروت، برئاسة رئيس المجلس نواف سلام.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، للصحافيين عقب الجلسة، إنّ "موازنة 2026 لا تعتمد على زيادة معدّلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، إنّما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة".

وأشار مرقص إلى أنّ "الحكومة عازمة على التقدُّم خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع العام".

الكلمات المفتاحية
الموازنة الحكومة اللبنانية الضرائب المعلمون
