أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة لعام 2026، وذلك خلال جلسته التي عُقِدت الاثنين 22 أيلول/سبتمبر 2025، في السرايا الحكومية في بيروت، برئاسة رئيس المجلس نواف سلام.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، للصحافيين عقب الجلسة، إنّ "موازنة 2026 لا تعتمد على زيادة معدّلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، إنّما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة".

وأشار مرقص إلى أنّ "الحكومة عازمة على التقدُّم خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع العام".

