برعاية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نظمت بلدية الغبيري حفل تخريج الطلاب الناجحين والمتفوقين من المدارس والمعاهد الرسمية في محلة الغبيري، وذلك في المركز الثقافي للبلدية – قاعة رسالات.

وفي كلمة له أكد الشيخ قبلان أنَّ الخطأ بالخيارات الوطنية يضع لبنان في قلب المجهول، مشيرًا الى أن الإصرار على معاقبة الجنوب والبقاع والضاحية أمر كارثي؛ لأن المسامحة ممكنة إلا بالدين الوطني لهذه الفئة من الناس الذين لولاهم لما كان هنالك دولة.

ولفت الشيخ قبلان إلى أن من يدعون السيادة يتعاملون مع البلد على مبدأ الصفقات، ولا يهمهم ما يجري في المناطق الأخرى، مشددًا على أنَّ الضامن الوحيد للبنان هي المقاومة والعقيدة الوطنية للجيش اللبناني.

بدوره رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا استنكر الصمت الدولي تجاه مجزرة بنت جبيل، معتبرًا أنها برعاية أميركية وغربية.

وأضاف: "كنا نأمل من وزارة التربية إعلان يوم حداد، استنكارًا للجريمة النكراء، يشمل جميع المدارس والمؤسسات التربوية، بدل الاكتفاء بدقيقة صمت".

واختتم الحفل بتقديم دروع تكريمية للطلاب المتفوقين، إضافة إلى درع خاص للشيخ أحمد قبلان.

