خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حفل تأبيني في بريتال بالذكرى السنوية الأولى لشهادة القائد محمد مظلوم وأخيه عبد الحسين

لبنان

الشيخ قبلان: الضامن الوحيد للبنان هي المقاومة والعقيدة الوطنية للجيش
لبنان

الشيخ قبلان: الضامن الوحيد للبنان هي المقاومة والعقيدة الوطنية للجيش

2025-09-22 21:01
41

برعاية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نظمت بلدية الغبيري حفل تخريج الطلاب الناجحين والمتفوقين من المدارس والمعاهد الرسمية في محلة الغبيري، وذلك في المركز الثقافي للبلدية – قاعة رسالات.

وفي كلمة له أكد الشيخ قبلان أنَّ الخطأ بالخيارات الوطنية يضع لبنان في قلب المجهول، مشيرًا الى أن الإصرار على معاقبة الجنوب والبقاع والضاحية أمر كارثي؛ لأن المسامحة ممكنة إلا بالدين الوطني لهذه الفئة من الناس الذين لولاهم لما كان هنالك دولة.

ولفت الشيخ قبلان إلى أن من يدعون السيادة يتعاملون مع البلد على مبدأ الصفقات، ولا يهمهم ما يجري في المناطق الأخرى، مشددًا على أنَّ الضامن الوحيد للبنان هي المقاومة والعقيدة الوطنية للجيش اللبناني.

بدوره رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا استنكر الصمت الدولي تجاه مجزرة بنت جبيل، معتبرًا أنها برعاية أميركية وغربية.

وأضاف: "كنا نأمل من وزارة التربية إعلان يوم حداد، استنكارًا للجريمة النكراء، يشمل جميع المدارس والمؤسسات التربوية، بدل الاكتفاء بدقيقة صمت".

واختتم الحفل بتقديم دروع تكريمية للطلاب المتفوقين، إضافة إلى درع خاص للشيخ أحمد قبلان.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية البقاع المقابر بلدية الغبيري الطلاب الشيخ أحمد قبلان المدارس الرسمية الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
النائب رعد: حرب الإسناد كانت أصوب القرارات التي اتُخذت لأنها انتصار للحرية والإنسانية
النائب رعد: حرب الإسناد كانت أصوب القرارات التي اتُخذت لأنها انتصار للحرية والإنسانية
لبنان منذ 31 دقيقة
بالصور| المناضل جورج عبد الله يزور مرقد سيد شهداء الأمة
بالصور| المناضل جورج عبد الله يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ ساعة
النائب فضل الله: عجز الدولة عن التصدي للعدو غير مبرَّر
النائب فضل الله: عجز الدولة عن التصدي للعدو غير مبرَّر
لبنان منذ ساعة
حفل تأبيني في بريتال بالذكرى السنوية الأولى لشهادة القائد محمد مظلوم وأخيه عبد الحسين
حفل تأبيني في بريتال بالذكرى السنوية الأولى لشهادة القائد محمد مظلوم وأخيه عبد الحسين
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
النائب فضل الله: عجز الدولة عن التصدي للعدو غير مبرَّر
النائب فضل الله: عجز الدولة عن التصدي للعدو غير مبرَّر
لبنان منذ ساعة
حفل تأبيني في بريتال بالذكرى السنوية الأولى لشهادة القائد محمد مظلوم وأخيه عبد الحسين
حفل تأبيني في بريتال بالذكرى السنوية الأولى لشهادة القائد محمد مظلوم وأخيه عبد الحسين
لبنان منذ ساعتين
الشيخ قبلان: الضامن الوحيد للبنان هي المقاومة والعقيدة الوطنية للجيش
الشيخ قبلان: الضامن الوحيد للبنان هي المقاومة والعقيدة الوطنية للجيش
لبنان منذ ساعتين
مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2026.. ومرقص: لا زيادة لمعدّلات الضرائب أو فرضها
مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2026.. ومرقص: لا زيادة لمعدّلات الضرائب أو فرضها
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة