لبنان

لبنان

2025-09-22 21:20
بلال الموسوي - مراسل

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد محمد حسن مظلوم (هادي) وأخيه عبد الحسين حسن مظلوم (كربلاء)، وبمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة والدهما الحاج حسن محمد أحمد مظلوم (أبي علي)، أقامت شعبة بلدة بريتال في القطاع الثامن لحزب الله حفلًا تأبينيًّا عن أرواحهم الطاهرة في حسينية البلدة.

حضر الحفل نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، مسؤول القطاع الحاج عباس مظلوم، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، إلى جانب لفيف من العلماء وحشد من الإخوة والأخوات.

وقال السيد شكر، في كلمته خلال الحفل: "من يظن أنّه يمكن أنْ يُطبّع مع العدو فهو واهم؛ لأنّ شعبنا الذي قدّم هذا العدد الكبير من الشهداء والقادة لن يقبل أنْ يُسجّل على لبنان أنّه طبع مع العدو الصهيوني".

وأضاف: "سنبقى على العهد مع الشهداء، وسنحفظ وصاياهم، ونصبر على كل الآلام حتى يأذن الله تعالى بظهور القائم من آل محمد (عج) ليملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعدما مُلئَت ظلمًا وجورًا".

وتخلّل الحفل عَرض فيديو توثيقي عن الشهيدَين، واختُتم بقراءة مجلس عزاء ومجلس فاتحة عن روحَي الشهيدين وروح والدهما، وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.
 

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية المقاومة البقاع ذكرى القادة الشهداء القادة الشهداء
