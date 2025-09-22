خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

النائب فضل الله: عجز الدولة عن التصدي للعدو غير مبرَّر
لبنان

النائب فضل الله: عجز الدولة عن التصدي للعدو غير مبرَّر

2025-09-22 21:53
27

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسن فضل الله، أنّ "جريمة العدو في بنت جبيل جريمة موصوفة، ووقعت بعد اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة"، مشدّدًا على أنّ "أميركا ترعى العدوان "الإسرائيلي"".

وأضاف النائب فضل الله، في حديث إلى قناة المنار، الاثنين 22 أيلول/سبتمبر 2025، أنّه "منذ وقف إطلاق النار التزمت المقاومة بما عليها، وما يجري اليوم في الجنوب يثبت مرّة أخرى أهمية المعادلات"، موضحًا أنّ "الدولة قالت، إنّها تريد أنْ تتحمّل المسؤولية عن الأمن، لكنّ الدولة تقف عاجزة، ولا تقوم بكل الخطوات المطلوبة"، معتبرًا أنّ "هذا العجز غير مبرَّر؛ لأنّ في جعبتها الكثير من الخطوات".

وفيما لفت الانتباه إلى أنّ "هناك صرخة في الجنوب بوجه الدولة، والناس تطلب الحماية، وهذه مسؤولية الدولة"، طالب الحكومة بأنْ "تتحمّل المسؤولية الكاملة"، قائلًا: "هي تعرف ما عليها أنْ تفعل، وعلى المسؤولين أنْ يشعروا أنّ هناك غضبًا من الناس".

وإذ أكّد أنّ "الحكومة تتجاهل ملف إعادة الإعمار فلا رعاية ولا حماية منها"، بيّن عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنّ "الناس تثق بالمقاومة؛ لأنّها قامت بتأمين الحماية".

وقال: "علينا بذل كل جهد ممكن لوقف الاعتداءات، والواجب الأساس يقع على الحكومة. الشعب لن يتخلّى عن أرضه مهما كانت التضحيات"

