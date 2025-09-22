خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أبو حمدان: المقاومة فرضت وقف إطلاق النار
أبو حمدان: المقاومة فرضت وقف إطلاق النار

2025-09-22 23:25
أكد النائب رامي أبو حمدان أن وقف إطلاق النار الأخير جاء بطلب من العدو، بعد المواجهات البطولية التي خاضها المقاومون على الجبهة.

وخلال لقاء سياسي في بلدة كرك نوح بحضور عدد من الفعاليات والمثقفين، تناول أبو حمدان أبرز التطورات السياسية، بدءًا من المشهد الدولي، مرورًا بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر وحرب الإسناد، وصولًا إلى المأزق الداخلي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ودور الجيش اللبناني والحلفاء في هذه المرحلة الحساسة.

كما تطرق إلى أطماع مشروع "إسرائيل الكبرى"، وتداعيات العدوان على قطر، والفكرة التي طرحها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بشأن العلاقة مع المملكة العربية السعودية.  

وفي رده على أسئلة الحاضرين، أوضح النائب أبو حمدان مسار الانتخابات النيابية، والمشاريع التربوية والإنمائية التي يتم العمل عليها، مؤكدًا على أهمية التعاون مع بلدية زحلة لتأمين الحقوق والخدمات الإنمائية.

