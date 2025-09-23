خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بلدية عيتا الشعب تطلق مشروع دعم طلاب البلدة ومساندة الأهالي
بلدية عيتا الشعب تطلق مشروع دعم طلاب البلدة ومساندة الأهالي

2025-09-23 09:27
72

أمام التحديات الكبيرة والظروف الصعبة، أطلقت بلدية عيتا الشعب مشروع دعم طلاب البلدة ومساندة الأهالي في تأمين التعليم لأبنائهم، وذلك ضمن الإمكانات المتوافرة.

وشملت المبادرة؛ تخصيص مساهمة مالية شهرية بقيمة 15 دولارًا أميركيًا بدل نقل لكل طالب من طلاب البلدة المُقيمين، طيلة العام الدراسي 2025 - 2026. وكذلك تقديم مساهمة مالية بقيمة 40 دولارًا أميركيًا لكل طالب في المرحلة الثانوية للطلاب المسجّلين في ثانوية عيتا الشعب (المبنى المؤقت) ولأبناء البلدة من الطلاب الثانويين النازحين والمسجّلين في الثانويات الرسمية داخل قرى النزوح.

وأوضح المجلس البلدي في عيتا الشعب في بيان موجه إلى طلاب البلدة والأهالي أن هذا الدعم المتواضع يهدف إلى التخفيف من الأعباء عن الأهالي، ويأتي في ظل الظروف الاستثنائية وضمن الامكانيات المحدودة للمساهمة بدعم الطلاب من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية.

وفي بيان له اعتبر المجلس البلدي أن هذا الدعم المتواضع يهدف إلى التخفيف من الأعباء عن الأهالي، مشددًا على أن وقوف أبناء البلدة إلى جانب البلدية هو مصدر قوتها، واعدًا بمواصلة العمل بكل جهد لتذليل الصعاب وفق الإمكانات المُتاحة.

ولفت المجلس البلدي طلاب ثانوية عيتا إلى أن هذه المساهمة تعتبر مدفوعة عند التسجيل مباشرة، داعيًا طلاب المرحلة الثانوية النازحين والمسجلين في مدارس أخرى، للتواصل مع لجنة التربية في المجلس البلدي من أجل الحصول على المساهمة.

