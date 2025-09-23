خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي مجزرة بنت جبيل في لغة الإعلام المعادي: مجرّد خبر! 

لبنان

لبنان

وقفات تضامنية في الشمال مع شهداء بنت جبيل .. العدو واحد

2025-09-23 11:37
37
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

20 مقالاً

رداً على المجزرة الإسرائيلية بحق الأطفال والمدنيين في بنت جبيل، استنكر القطاع التربوي في منطقة الشمال الجريمة، ونفّذ سلسلة وقفات تضامنية مع عائلات الشهداء، تخلّلها الوقوف دقيقة صمت في أماكن مختلفة حداداً على أرواح الشهداء.

واعتبر المسؤول التربوي في الجماعة الإسلامية في لبنان جهاد المغربي، أن التضامن مع شهداء الجنوب هو واجب أخلاقي وإنساني، فالعدو لا يميّز في جرائمه بين طائفة وأخرى.

الكلمات المفتاحية
بنت جبيل طرابلس والشمال جيش العدو الاسرائيلي
