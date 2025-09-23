Your browser does not support the video tag.

رداً على المجزرة الإسرائيلية بحق الأطفال والمدنيين في بنت جبيل، استنكر القطاع التربوي في منطقة الشمال الجريمة، ونفّذ سلسلة وقفات تضامنية مع عائلات الشهداء، تخلّلها الوقوف دقيقة صمت في أماكن مختلفة حداداً على أرواح الشهداء.

واعتبر المسؤول التربوي في الجماعة الإسلامية في لبنان جهاد المغربي، أن التضامن مع شهداء الجنوب هو واجب أخلاقي وإنساني، فالعدو لا يميّز في جرائمه بين طائفة وأخرى.

