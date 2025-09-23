خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و
عين على العدو

ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و"إسرائيل" في الأمم المتحدة

2025-09-23 11:38
أفاد معلق الشؤون السياسية في القناة الـ12 العبرية يارون أبراهام، بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وبعد إلقائه كلمته في الأمم المتحدة سيتوجه إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وقال نتنياهو يوم الأحد خلال النقاش المقلص إن "أي خطوة للرد على اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية سيحصل بالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، ولن تُتّخذ أي خطوة من دون الولايات المتحدة، ولذلك خطوات الرد التي تدرس في "إسرائيل" ستعلن فقط بعد عودة رئيس الحكومة قبيل "يوم الغفران" من واشنطن".

وأضاف أبراهام نقلًا عن مسؤولين صهاينة: "قبيل سفر رئيس الحكومة إلى جلسة الأمم المتحدة وبشكل خاص إلى واشنطن، هناك احتمالية عالية بأن توقع "إسرائيل" وسورية خلال زيارة نتنياهو على اتفاق أمني، تفاهمات أمنية. نتنياهو أكد أيضًا خلال النقاش الذي أجراه يوم الأحد أن هناك تقاربًا كبيرًا جدًّا بين "إسرائيل" والسوريين".

وتابع: "ما زالت هناك نقاط خلاف، لكن نتنياهو قال خلال النقاش وأيضًا وزير الأمن (الحرب) يتسرائيل كاتس: إنه "بأي شكل من الاشكال لن نتنازل عن المنطقة العازلة، جبل الشيخ ما زال بأيدينا"، وأنا فهمت أنه ما زال هناك خلافات بكلّ ما يتعلق بالأجواء، هل يمكن لـ"إسرائيل" الطيران في الأجواء السورية؟ فهذا أمر مهم جدًّا لـ"إسرائيل" بكلّ ما يتعلق بالوصول إلى إيران".

وختم أبراهام: "لقد سمعنا مصادر عربية وأيضًا "إسرائيلية" متفائلة جدًّا بأن هذا الإنجاز سيكون بالإمكان تحقيقه خلال هذه الزيارة إلى واشنطن. إما توقيع أو أقصى حد من التقارب الممكن لتفاهم على إطار أمني بين "إسرائيل" وسورية".

