كشفت مصادر مطلعة لموقع "والا الاسرائيلي" عن اتصالات متسارعة لترتيب قمة وُصفت بـ"التاريخية"، من المقرر أن تجمع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة السورية محمد الشرع - الجولاني-، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض.

وبحسب المصادر، فإن وتيرة المفاوضات "انتقلت إلى مرحلة متقدمة".

وقال المصدر لموقع "والا": "الآن لم يعد الأمر مجرد تقارير عربية أو أحلام، بل حقيقة تتبلور، ويبدو أن لقاءً ثلاثيًا سيعقد". نتنياهو من المتوقع أن يغادر نيويورك متوجهًا إلى واشنطن صباح الاثنين المقبل عند الساعة الثامنة، على أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحادية عشرة قبل الظهر. إدارة ترامب باتت تملك خبرة في ترتيب جداول مكثفة من اللقاءات في يوم واحد بين دول كانت في حالة عداء وهي في طريقها نحو اتفاق. ووفق الصيغة المعتادة، سيعقد أولًا لقاء ثنائي بين ترامب ونتنياهو، ثم لقاء آخر بين ترامب والجولاني، يعقبه اجتماع ثلاثي مشترك".

وأشار "والا" الى أن "الحافز الأميركي مع طموح ترامب الشخصي بالفوز بجائزة نوبل لـ"السلام"، إذ يسعى لإضافة إنجاز جديد إلى اللقب الذي أطلقه على نفسه: "منهي سبع حروب". حتى الآن، يعدّد ترامب من بين إنجازاته ملفات: "إسرائيل"–إيران، الهند–باكستان، أرمينيا–أذربيجان، الكونغو–رواندا، وكمبوديا–تايلاند، ليكمل بذلك سباعية. كما يشير أيضًا إلى حربين يقول إنه منع اندلاعهما خلال ولايته بين إثيوبيا ومصر، وبين صربيا وكوسوفو".

ولفت الموقع الى أن "الاتفاق قيد التبلور قد يشبه اتفاق فصل القوات الذي وُقّع بين "إسرائيل" وسورية عام 1974، على أن يتضمن نشر قوات دولية في مناطق العزل".

الكلمات المفتاحية