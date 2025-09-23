خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أنور جمعة: العدوان على قطر غيّر المعادلات.. المبادرة تجاه السعودية ضرورة إقليمية

عين على العدو

هل تنعقد قمة ترامب - نتنياهو الجولاني الاثنين؟
عين على العدو

هل تنعقد قمة ترامب - نتنياهو الجولاني الاثنين؟

2025-09-23 12:13
46

كشفت مصادر مطلعة لموقع "والا الاسرائيلي" عن اتصالات متسارعة لترتيب قمة وُصفت بـ"التاريخية"، من المقرر أن تجمع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة السورية  محمد الشرع - الجولاني-، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض. 

وبحسب المصادر، فإن وتيرة المفاوضات "انتقلت إلى مرحلة متقدمة".

وقال المصدر لموقع "والا": "الآن لم يعد الأمر مجرد تقارير عربية أو أحلام، بل حقيقة تتبلور، ويبدو أن لقاءً ثلاثيًا سيعقد". نتنياهو من المتوقع أن يغادر نيويورك متوجهًا إلى واشنطن صباح الاثنين المقبل عند الساعة الثامنة، على أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحادية عشرة قبل الظهر. إدارة ترامب باتت تملك خبرة في ترتيب جداول مكثفة من اللقاءات في يوم واحد بين دول كانت في حالة عداء وهي في طريقها نحو اتفاق. ووفق الصيغة المعتادة، سيعقد أولًا لقاء ثنائي بين ترامب ونتنياهو، ثم لقاء آخر بين ترامب والجولاني، يعقبه اجتماع ثلاثي مشترك".

وأشار "والا" الى أن "الحافز الأميركي مع طموح ترامب الشخصي بالفوز بجائزة نوبل لـ"السلام"، إذ يسعى لإضافة إنجاز جديد إلى اللقب الذي أطلقه على نفسه: "منهي سبع حروب". حتى الآن، يعدّد ترامب من بين إنجازاته ملفات: "إسرائيل"–إيران، الهند–باكستان، أرمينيا–أذربيجان، الكونغو–رواندا، وكمبوديا–تايلاند، ليكمل بذلك سباعية. كما يشير أيضًا إلى حربين يقول إنه منع اندلاعهما خلال ولايته بين إثيوبيا ومصر، وبين صربيا وكوسوفو".

ولفت الموقع الى أن "الاتفاق قيد التبلور قد يشبه اتفاق فصل القوات الذي وُقّع بين "إسرائيل" وسورية عام 1974، على أن يتضمن نشر قوات دولية في مناطق العزل".

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو دونالد ترامب التطبيع أبو محمد الجولاني
إقرأ المزيد
المزيد
هل تنعقد قمة ترامب - نتنياهو الجولاني الاثنين؟
هل تنعقد قمة ترامب - نتنياهو الجولاني الاثنين؟
عين على العدو منذ ساعة
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و"إسرائيل" في الأمم المتحدة
عين على العدو منذ ساعة
عاموس هرئيل: الأوهام بنصر
عاموس هرئيل: الأوهام بنصر "إسرائيلي" سريع في غزة تلاشت
عين على العدو منذ 3 ساعات
إصابة ضابط وقائد سرية و5 جنود صهاينة بعمليات للمقاومة في قطاع غزة
إصابة ضابط وقائد سرية و5 جنود صهاينة بعمليات للمقاومة في قطاع غزة
عين على العدو منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
هل تنعقد قمة ترامب - نتنياهو الجولاني الاثنين؟
هل تنعقد قمة ترامب - نتنياهو الجولاني الاثنين؟
عين على العدو منذ ساعة
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و"إسرائيل" في الأمم المتحدة
عين على العدو منذ ساعة
سؤال الدبلوماسية والاستخبارات: ماذا بقي لدى حزب الله؟
سؤال الدبلوماسية والاستخبارات: ماذا بقي لدى حزب الله؟
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
جندي
جندي "إسرائيلي" أسير لدى القسام: نتنياهو يريد التخلص منّا
فلسطين منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة