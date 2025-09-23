خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

عربي ودولي

عربي ودولي

2025-09-23 13:55
44

تحت شعار "إنا على العهد"، دعا الحشد الشعبي والعشائر العراقية، للمشاركة في احتفال مركزي سيقام في العاصمة العراقية بغداء إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة وشهيدها الأسمى السيد حسن نصر الله.

وجاء في بيان باسم اللجنة الشعبية المركزية للحشد الشعبي: "ندعوكم للمشاركة في الحفل المركزي لجمهورية العراق لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهيد الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد صلاة المغرب مباشرة".

أضاف البيان: "فلنكن جميعًا على العهد، أوفياء لدماء القائد الشهيد، حاضرين في ميدان التحرير لنرفع راية الوفاء ونؤكد أن صوته المقاوم سيبقى حاضرًا في وجدان الأمة ما بقي ظلمٌ وعدوان".

ودعا شيخ عشيرة البو جعفر الشبكية في سهل نينوى، الشيخ قاسم محمد مال الله البو جعفر، شائر سهل نينوى إلى التوجّه نحو بغداد لإحياء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة، "وفاءً لتضحياته الجسام وردّاً لجميله".

كذلك دعا وجيه السادة الأعرجية في سهل نينوى، السيد محمد علي، "العشائر العراقية جميعًا إلى المشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)".

وأكد السيد محمد علي الأعرجي أن "الأمة التي تُحيي ذكرى شهدائها هي أمة حيّة"، مشددًا على مشاركة العشائر كافة في إحياء ذكرى الشهداء والرموز الوطنية التي وقفت بوجه الاستكبار العالمي".

العراق الحشد الشعبي السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة
