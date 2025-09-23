في اليوم 718 من استئناف العدوان على غزّة، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع المحاصر مخلفة شهداء وجرحى. بينما تواصل آليات العدو توغلها في حيّ تل الهوى في جنوب مدينة غزّة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 46 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزّة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة خروج مستشفيي الرنتيسي والعيون عن العمل بعد اشتداد القصف حولهما.

وفجر اليوم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت بناية سكنية في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة وسط مدينة غزّة.

وانتشلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني جثامين 6 شهداء من مفترق المالية في حيّ تل الهوى جنوب غربي مدينة غزّة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا مأهولًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزّة.

وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف "إسرائيلي" استهداف خيمة نزوح في منطقة الزوايدة، في ما استشهد طفل بقصف استهدف سيارة في نفس المنطقة.

جنوب القطاع، أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على نسف عدة مباني وسط مدينة خان يونس مستخدمة العربات المفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 65344 شهيدًا و166795 مصابًا.

ومنذ استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 18 من آذار/مارس الماضي، ارتقى 12785 شهيدًا وأصيب 54754 فلسطينيًا بنيران الاحتلال، بينما ارتفعت حصيلة مصيدة المساعدات الغذائية ولقمة العيش إلى 2523 شهيدًا وأكثر من 18496 مصابًا.

