خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إحياءً لذكرى السيديْن الشهيديْن.. حزب الله يطلق حملته الاعلامية في جبل عامل الثانية

فلسطين

الاحتلال يتقدم في غزّة.. شهداء ومصابون وخروج مستشفيين عن الخدمة
فلسطين

الاحتلال يتقدم في غزّة.. شهداء ومصابون وخروج مستشفيين عن الخدمة

2025-09-23 14:16
44

في اليوم 718 من استئناف العدوان على غزّة، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في القطاع المحاصر مخلفة شهداء وجرحى. بينما تواصل آليات العدو توغلها في حيّ تل الهوى في جنوب مدينة غزّة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 46 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزّة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة خروج مستشفيي الرنتيسي والعيون عن العمل بعد اشتداد القصف حولهما.

وفجر اليوم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت بناية سكنية في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة وسط مدينة غزّة.

وانتشلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني جثامين 6 شهداء من مفترق المالية في حيّ تل الهوى جنوب غربي مدينة غزّة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا مأهولًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزّة.

وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف "إسرائيلي" استهداف خيمة نزوح في منطقة الزوايدة، في ما استشهد طفل بقصف استهدف سيارة في نفس المنطقة.

جنوب القطاع، أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على نسف عدة مباني وسط مدينة خان يونس مستخدمة العربات المفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 65344 شهيدًا و166795 مصابًا.

ومنذ استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 18 من آذار/مارس الماضي، ارتقى 12785 شهيدًا وأصيب 54754 فلسطينيًا بنيران الاحتلال، بينما ارتفعت حصيلة مصيدة المساعدات الغذائية ولقمة العيش إلى 2523 شهيدًا وأكثر من 18496 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
رغم تدمير منازلهم .. أهالي حيّ الأمل في غزة يعودون ويسكنون الخيام
رغم تدمير منازلهم .. أهالي حيّ الأمل في غزة يعودون ويسكنون الخيام
فلسطين منذ 3 ساعات
الاحتلال يتقدم في غزّة.. شهداء ومصابون وخروج مستشفيين عن الخدمة
الاحتلال يتقدم في غزّة.. شهداء ومصابون وخروج مستشفيين عن الخدمة
فلسطين منذ 3 ساعات
جندي
جندي "إسرائيلي" أسير لدى القسام: نتنياهو يريد التخلص منّا
فلسطين منذ 23 ساعة
717 يومًا من العدوان.. قصف عنيف وغارات مكثفة على مدينة غزة
717 يومًا من العدوان.. قصف عنيف وغارات مكثفة على مدينة غزة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
طيارون صهاينة يقرّون: حماس أسقطت مروحية عسكرية يوم 7 تشرين/أكتوبر
طيارون صهاينة يقرّون: حماس أسقطت مروحية عسكرية يوم 7 تشرين/أكتوبر
عين على العدو منذ ساعتين
منسقة شبكة
منسقة شبكة "كلنا غزة كلنا فلسطين" لـ"العهد": الصمت العربي جزء من العدوان على غزة
خاص العهد منذ 3 ساعات
اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الاحتلال يتقدم في غزّة.. شهداء ومصابون وخروج مستشفيين عن الخدمة
الاحتلال يتقدم في غزّة.. شهداء ومصابون وخروج مستشفيين عن الخدمة
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة