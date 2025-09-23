خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

إحياءً لذكرى السيديْن الشهيديْن.. حزب الله يطلق حملته الاعلامية في جبل عامل الثانية
لبنان

إحياءً لذكرى السيديْن الشهيديْن.. حزب الله يطلق حملته الاعلامية في جبل عامل الثانية

2025-09-23 14:19
أطلق حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية حملته الإعلامية الواسعة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للأمينين العامين الشهيدين القائدين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين وذكرى القادة الشهداء. 

شملت الحملة نشر الرايات والأعلام على الأوتوسترادات الرئيسية إلى جانب رفع صور ضخمة ونصب جداريات زيّنت مداخل القرى والساحات العامة في مختلف البلدات منطقة جبل عامل الثانية الممتدة من البقاع الغربي مرورًا بإقليم التفاح وصيدا وبلدات الزهراني وصولًا إلى النبطية، ما أضفى على المنطقة طابعًا من العزة والوفاء.

وتعبّر هذه الحملة الإعلامية عن رسالة عهد ووفاء من أبناء جبل عامل إلى القائدين الشهيدين وتجديد للالتزام بخط المقاومة الذي خطّاه بدمائهما وتأكيد أن التضحيات التي قُدمت ستبقى منارة تهدي الأجيال في معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة.

