كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

رغم تدمير منازلهم .. أهالي حيّ الأمل في غزة يعودون ويسكنون الخيام

2025-09-23 14:37
45
محمد الكحلوت - معد

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

34 مقالاً

فقد نضال منصور اثنين من أبنائه وأصيب بجراح جراء غارة إسرائيلية على حيّ الأمل غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في بداية العدوان على القطاع.

ورغم التهجير القسري، بنى نضال خيمة أمام منزله المدمر، لكنّ قوات الاحتلال عادت وتقدّمت نحو الحيّ قبل ثلاثة أشهر، ما اضطره للنزوح مجددًا إلى منطقة المواصي غرب المدينة.

عاد نضال إلى الحيّ بعد تراجع الدبابات، وأقام خيمة جديدة وسط جيرانه الذين بدأوا بالعودة رغم الدمار الهائل.

ويُقدّر عدد سكان حيّ الأمل بنحو ثلاثين ألف مواطن، كانوا يقطنون في مبانٍ متعددة الطوابق، لكن طائرات الاحتلال دمّرت معظمها، وهجّرت غالبية سكان الحيّ.
 

غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
