لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العدوانية الإسرائيلية على لبنان، حيّا رئيس مجلس النواب نبيه بري "الشهداء كل الشهداء وآخرهم الأطفال سيلين وهادي وسيلان شرارة لهؤلاء الشهداء للمقاومين الذين انصهرت أجسادهم في أديم الأرض التي هم أصحابها وحراسها والمدافعين عن حريتها وكرامتها مهما غلت التضحيات"، وقال في بيان له "تحية لأسمائهم التي سنحفظها أبدًا ما حيينا هم عزنا وفخرنا وأوسمة نعلقها على صدورنا صورهم ستبقى في الذاكرة الحية أنجماً وأقماراً مضيئة في فضاءاتنا. التحية موصولة لأبناء كل القرى في الجنوب والبقاع والضاحية والعاصمة بيروت والشمال والجبل الذين جسدوا أصالة الانتماء ورسخوا الوحدة الوطنية فعلًا إنسانيًا رائدًا في التضامن والتكافل والتآزر".

وأضاف الرئيس بري "المستويات العسكرية والسياسية "الإسرائيلية" مارست في العدوان على الجنوب وعلى لبنان أبشع صنوف الإرهاب العسكري والسياسي مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً محوّلة عشرات القرى والبلدات والمدن الحدودية والمساحات الزراعية إلى أرض محروقة".

وجدّد تمسّكه بإتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان رئيسًا حكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لنفاذه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، مشيرًا الى أن "اسرائيل" تُمعن في خرقها وعدم الوفاء بأي من الالتزامات الذي نص عليها الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولًا إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني.

وتابع "بانتظار موقف لبناني رسمي يجب أن لا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة وهو توصيف مرفوض بالشكل والمضمون لا بل مناقض لما سبق وقاله، نؤكد أن الجيش اللبناني قائدًا وضباطًا ورتباء وجنودًا هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلق عليه كل آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان، وأبدًا لن يكون حرس حدود لـ"إسرائيل" وسلاحه ليس سلاح فتنة ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين".

الرئيس بري أعاد مطالبة الحكومة اللبنانية بـ"ضرورة الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها البيان الوزاري وخاصة لجهة المباشرة بصرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة أو المهدمة، وضرورة أن تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمان سياسية".



وأكد أن "العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيّته "إسرائيل" من نوايا عدوانية لا يستهدف فئة أو منطقة أو طائفة إنما هو استهداف لكل لبنان ولكل اللبنانيين ومواجهته والتصدي له مسؤولية وطنية جامعة".

