تفقّد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بعد جلسة مجلس الوزراء وبرفقة وزير الإعلام بول مرقص، مستشفى الجامعة الأميركية لمعاينة جريحتيْ مجزرة بنت جبيل.

وأكد ناصر الدين أن هذه المجزرة جريمة موصوفة، وليست جديدة أو غريبة عن العدو الصهيوني المجرم الذي يغتال الطفولة، فهو مشهد واحد ولكن بأسماء مختلفة"، مردفًا: "كلنا ننتمي في لبنان للوطن، ولا يمكن إلا الإنحناء إجلالًا أمام جراح الوالدة وابنتها، ولهذا جئنا للإطمئان عليهما".

وقال: "إن الجريحة أم قوية من نساء الجنوب، وامرأة وطنية قدمت على مذبح الوطن فلذات أكبادها، وأمام عظيم المعاناة،نقول إن الهمجية الصهيونية لم تعد مقبولة أبدًا".

بدوره، شدد مرقص على أننا مهما فعلنا سنكون مقصرين أمام تضحياتهم، وكل ما نقوم به لن يبلسم الجراح، ولكن أقل الإيمان أن نكون موجودين إلى جانبهم، لافتًا إلى أننا سنتابع هذه القضية مع سائر الوزراء المعنيين، ولن يكون هناك تقصير أبدًا، وسيتم متابعة الوضع الصحي والاجتماعي للعائلة.





