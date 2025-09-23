خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

طيارون صهاينة يقرّون: حماس أسقطت مروحية عسكرية يوم 7 تشرين/أكتوبر
عين على العدو

طيارون صهاينة يقرّون: حماس أسقطت مروحية عسكرية يوم 7 تشرين/أكتوبر

2025-09-23 15:35
كشفت مصادر عسكرية "إسرائيلية" النقاب عن تمّكن مقاومي حركة حماس من إسقاط مروحية عسكرية صبيحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وذلك عبر طلقات من أسلحة خفيفة.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر عسكرية صهيونية قولها إن 4 طائرات مروحية من طراز "أباتشي" وصلت إلى غلاف غزة بعد ساعات من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وذلك دون وجود معلومات مسبقة أو توجيه من الأرض.

وقالت الصحيفة إن إحدى الطائرات اضطرّت لتخفيض ارتفاعها بسبب الدخان المنتشر فتمّ استهدافها بطلقات من أسلحة "كلاشنكوف"، إذ اخترقت بعض الطلقات أجزاء الطائرة ما أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة واحتراقها. مشيرة إلى أن الطيار نجا من الموت حيث ترك الطائرة قبل لحظات من اشتعالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المروحيات الأخرى فشلت في صد الهجوم ونفدت ذخيرتها وصواريخها خلال وقت قصير وعادت للتزوّد بالذخيرة تاركة المستوطنات دون حماية.

وتحدثت الصحيفة عن استخدام الطيارين وسائل بدائية في الوصول إلى مناطق في الغلاف وذلك عبر "خرائط غوغل" بعد إرسال مستوطنين مواقعهم للجيش.

كما نقلت الصحيفة عن ضابط صهيوني كبير في سلاح الجو قوله إنه "في الوقت الذي نجح فيه سلاح الجو في إيران واليمن ولبنان وسورية إلاّ أنه فشل فشلًا غير مسبوق في حماية الغلاف في السابع من أكتوبر".

وأوضح أن سلاح الجو لم يكن مُستعدًا أو لديه التصوّر المسبق عن هجوم بهذا الحجم وبعنصر المفاجأة الذي حصل".

