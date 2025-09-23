أعلن وزير الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستطلق عدة أقمار صناعية خفيفة من طراز اقمار "الشهيد سليماني" الصناعية إلى الفضاء هذا العام؛ مشيرًا إلى أن وزارته تركز على عمليات الإطلاق الهادفة وتقديم خدمات فعالة في هذا المجال للمواطنين.

وفي تصريح له على هامش احتفال بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إيران، اليوم الثلاثاء، ردّ هاشمي على أسئلة الصحفيين حول "تطوير وإطلاق مجموعة أقمار صناعية من طراز الشهيد سليماني"؛ مبينًا أنه سيتم إطلاق عدة أقمار خفيفة إلى الفضاء هذا العام؛ على أن تصل هذه المنظومة تدريجيًا إلى مرحلة الإنجاز.

وأشار إلى أن تطوير مكونات هذه المنظومة يجري بمحورية منظمة الفضاء الإيرانية والمعهد الفضائي الوطني؛ مؤكدًا بأن عمليات الإطلاق، سواء باستخدام حاملات داخلية أو خارجية، مدرجة على جدول الأعمال.

ورأى وزير الاتّصالات أنه ونظرًا للديناميكية الجوهرية المعهودة في قطاع الاتّصالات الوطني، فإنه يجب إجراء تحديثات مستمرة؛ مشيرًا إلى أن وزارته تركز على عمليات الإطلاق الهادفة وتقديم خدمات فعالة للمواطنين؛ موضحًا ان وزارة الاتّصالات قامت في هذا السياق بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم، وتسعى جاهدة لتقديم دعم عملي إلى الطلاب.

ربط أكثر من ألفي قرية بشبكة الانترنت

وشدّد وزير الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن العدالة التعليمية تعنى قدرة الوزارة على توفير محتوى يتناسب مع احتياجات الطلاب، وقال: "في وزارة الاتّصالات، نتابع هذا الموضوع من خلال محوري جودة الاتّصالات وتغطية المناطق المحرومة، وحتّى اليوم، في الحكومة الرابعة عشرة، تم ربط أكثر من ألفي قرية بالانترنت بجودة مناسبة".

وأوضح الوزير هاشمي أن الهدف الآخر لوزارته في تحقيق العدالة التعليمية هو تعزيز البنية التحتية الحضرية؛ قائلًا: "في المدن أيضًا، يسير مشروع الألياف البصرية وشبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول بوتيرة جيدة، ونأمل أن يشهد المواطنون الأعزاء، وخاصة في المدن الكبرى، تحسنا في جودة الاتّصالات بنهاية العام الجاري".

الكلمات المفتاحية