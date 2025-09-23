خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 

خاص العهد

لقاء تضامني مع الصحفيين اليمنيين في بيروت: سردية المقاومة ستنتصر
خاص العهد

لقاء تضامني مع الصحفيين اليمنيين في بيروت: سردية المقاومة ستنتصر

2025-09-23 18:45
48

أقيم لقاءٌ تضامنيٌّ مع الصحفيين اليمنيين، في مواجهة الاستهداف "الإسرائيلي" الذي أدى إلى ارتقاء العشرات من الإعلاميين في اليمن، وذلك بدعوة من لجنة دعم الصحفيين في قرية الساحة التراثية على طريق مطار بيروت.

وفي هذا السياق قال الديبلوماسي والإعلامي اليمني علي الزهري لـ"العهد": "نحن اليوم هنا لنعلن التضامن مع كل وسائل الإعلام التي تواجه الصلف الصهيوني، بما فيه ذلك الإعلام اليمني الذي قدم التضحيات الكبيرة، في محاولة من الكيان الصهيوني لإسكات الصوت والكلمة"، مؤكّدًا أنّ الكيان الصهيوني "يخاف من الحرف والكلمة أكثر من خوفه من الرصاصة والمدفعية، وذلك لأنه يريد أن يرتكب هذه الجرائم بعيدًا عن الأضواء".

ولفت الزهري إلى أنّ "هناك رعاية وحماية ديبلوماسية أميركية، والمنظمات الدولية عاجزة عن تهديد هذا الكيان"، مشدّدًا على أنّ "اليمن يحتفظ بحق الرد، وسيواصل مطالباته للمجتمع الدولي، وأيضًا رفع القضايا الجنائية".

وأكّد الزهري أنّ "الحق إذا لم يؤخذ اليوم لا يسقط بتقادم الزمن، والاستهداف للصحفيين والإعلاميين والطواقم الطبية والنساء والأطفال جرائم حرب ترتكب أمام مرأى ومسمع من كل العالم".

بدوره قال الإعلامي روني ألفا لـ"العهد"، إنّ المشاركة في هذه الفعالية هي "لنقول للعالم الحر لا تصدق سردية الكذب والخداع للكيان الصهيوني الذي يقتات على جثامين شهداء الكلمة"، مشيرًا إلى أنّ "32 شهيدًا في صنعاء دفعة واحدة يضافون إلى مجموعة الشهداء الذين ارتقوا في فلسطين ولبنان".

وأضاف: "أتينا لنقول بأن الكلمة لا يمكن أن تُغتال، بل الكلمة يمكن أن تَغتال من اغتالها، وأن السردية الحقيقية ستنتصر، وهي سردية فلسطين والمقاومة؛ لأن المقاومة حق، وهذا الصراع هو تاريخي، ونحن على يقين بأنّ كلمة المقاومة ستنتصر".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
لا مبرّر لجرائم العدو .. ولا ضمانة إلا المقاومة
لا مبرّر لجرائم العدو .. ولا ضمانة إلا المقاومة
خاص العهد منذ 26 دقيقة
لقاء تضامني مع الصحفيين اليمنيين في بيروت: سردية المقاومة ستنتصر
لقاء تضامني مع الصحفيين اليمنيين في بيروت: سردية المقاومة ستنتصر
خاص العهد منذ 3 ساعات
منسقة شبكة
منسقة شبكة "كلنا غزة كلنا فلسطين" لـ"العهد": الصمت العربي جزء من العدوان على غزة
خاص العهد منذ 7 ساعات
المناضل جورج عبد الله لـ
المناضل جورج عبد الله لـ"العهد": مقاومة سيد شهداء الأمة لا يمكن إلّا أن تنتصر
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
اتفاقيات تعاون لتعزيز التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة برعاية وزير الصحة
اتفاقيات تعاون لتعزيز التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة برعاية وزير الصحة
لبنان منذ 4 دقائق
لا مبرّر لجرائم العدو .. ولا ضمانة إلا المقاومة
لا مبرّر لجرائم العدو .. ولا ضمانة إلا المقاومة
خاص العهد منذ 26 دقيقة
تشييع حاشد لشهداء المجزرة التي ارتكبها العدو في مدينة بنت جبيل
تشييع حاشد لشهداء المجزرة التي ارتكبها العدو في مدينة بنت جبيل
لبنان منذ 46 دقيقة
دعوة للمشاركة في اللقاء العلمائي الأول إحياءً لذكرى السيدين نصر الله و صفي الدين
دعوة للمشاركة في اللقاء العلمائي الأول إحياءً لذكرى السيدين نصر الله و صفي الدين
لبنان منذ 47 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة