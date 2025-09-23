توّج اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم فريق باريس سان جيرمان، الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2025، ليصبح ثالث لاعب مسلم يفوز بالجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول منذ انطلاقها عام 1956.

وحبس الجميع أنفاسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينيو؛ نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، عن هوية الفائز بين ديمبلي ونجم برشلونة الشاب لامين يامال.

وانتزع الجناح الفرنسي الدولي الجائزة يامال الذي حقق خلال الحفل نفسه جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول أيضًا عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ثالثًا، خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رابعًا، ثم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة خامسًا.

وحل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في المركز السادس، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد سابعًا، وكول بالمر لاعب تشيلسي ثامنًا، ثم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعًا، يليه البرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر.

الكلمات المفتاحية