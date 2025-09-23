خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "المرابطون" يحيون ذكرى تحرير بيروت: مع المقاومة حتى اكتمال إنجاز التحرير للبنان

رياضة

ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
رياضة

ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 

2025-09-23 18:50
22

توّج اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم فريق باريس سان جيرمان، الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2025، ليصبح ثالث لاعب مسلم يفوز بالجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول منذ انطلاقها عام 1956.

وحبس الجميع أنفاسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينيو؛ نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، عن هوية الفائز بين ديمبلي ونجم برشلونة الشاب لامين يامال.

وانتزع الجناح الفرنسي الدولي الجائزة يامال الذي حقق خلال الحفل نفسه جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول أيضًا عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ثالثًا، خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رابعًا، ثم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة خامسًا.

وحل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في المركز السادس، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد سابعًا، وكول بالمر لاعب تشيلسي ثامنًا، ثم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعًا، يليه البرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر.

الكلمات المفتاحية
فرنسا كرة القدم
إقرأ المزيد
المزيد
ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
رياضة منذ ساعتين
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
رياضة منذ يومين
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
رياضة منذ 6 أيام
انطلاق دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الجولة الأولى
انطلاق دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الجولة الأولى
رياضة منذ أسبوع
مقالات مرتبطة
ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
رياضة منذ ساعتين
اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 7 ساعات
على خلفية كرة القدم..
على خلفية كرة القدم.. "إسرائيل" تُواجه إقصاء جديدًا
عين على العدو منذ يوم
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة