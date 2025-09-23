أقامت حركة الناصريين المستقلين - "المرابطون" احتفالًا مركزيًّا بمناسبة الذكرى 43 لدحر العدو "الإسرائيلي" عن بيروت، وتكريمًا للمناضل منير الصياد؛ رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي في التنظيم الناصري، واللواء سلطان أبو العينين من حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح.

وفي هذا السياق قال الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي لـ"العهد"، إنّ ذكرى تحرير بيروت من العدو الصهيوني هي صفحة ناصعة في تاريخ النضال الوطني اللبناني، كما خصّ بالتكريم القائد الرمز "الصياد"، إلى جانب كلِّ من أسهم في هذه الجولة العظيمة، وفي مقدمتهم كمال جنبلاط، ورمز المقاومة الوطنية مصطفى معروف سعد، وإبراهيم قليلات.

وأضاف: هذه الصفحة من تاريخ لبنان استمرت وتواصلت، وهي الآن بيد المقاومين الأشداء في حزب الله، فلهم التحية والتأييد ونقف في جانبهم، ونؤكّد أنّنا معهم ومع سلاحهم حتى اكتمال إنجاز التحرير، ليس في لبنان فقط، بل في كل وطننا العربي، متوجهًا بالتحية لروح الشهيد الأسمى؛ السيد حسن نصر الله في ذكراه.

من جانبه أكّد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - "المرابطون" العميد مصطفى حمدان أنّ "بيروت ستبقى أبدًا عاصمة المقاومة"، مشدّدًا على أنّ "الكلام حول التطبيع سقط بفعل الرفض الجماهيري من الناس التي لا يمكن أن تتقبل فكرة التطبيع، مع كل هذا التوحش "الإسرائيلي" الذي نراه يوميًّا".

