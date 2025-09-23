في إطار رسالتها الصحية والإنسانية، وحرصًا على تعزيز الوعي والرعاية الشاملة للمجتمع، نفّذت الهيئة الصحية الإسلامية – مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة والخدمات الطبية والتثقيفية على امتداد المنطقة خلال الأسبوع المنصرم.

وقد نظّمت دائرة الصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة الشهيد – منطقة القصر، أنشطة دعم نفسي وتفريغ عاطفي لأبناء شهداء معركة أولي البأس، تخلّلها توزيع هدايا ورسائل رمزية عبّر من خلالها الأطفال عن وفائهم لآبائهم الشهداء.

وفي إطار مشروع "عسلامة" المشترك مع وزارة الصحة العامة، قام مركز تمنين الصحي للرعاية الأولية بزيارة إلى مركز مكاني في تمنين التحتا، جرى خلالها تلقيح 27 طفلًا والكشف عن سوء التغذية لـ15 آخرين، إضافةً إلى توعية الأمهات حول أهمية اللقاح ودوريته.

كما نظّم قسم الجودة في المديرية محاضرة متخصصة بعنوان "Infection Control and Risk Management" شارك فيها 27 موظفًا من مراكز الرعاية الأولية، بهدف تعزيز ثقافة الجودة والسلامة.

من جهته، أقام الدفاع المدني – الهيئة / مركز رسم الحدث، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للأخوات في القرى المجاورة، شملت تدريبات عملية ونظرية حول التعامل مع الحوادث الطارئة والإصابات المفاجئة، بما يعزّز الجهوزية المجتمعية ودور المرأة في خدمة الإنسان وإنقاذ الأرواح.

وفي سياق مواكبة التطور العلمي، نظّمت المديرية بالتعاون مع مديرية الجسم الطبي يومًا علميًّا تخصصيًّا ألقيت خلاله محاضرات تناولت أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، ترشيد استخدام المضادات الحيوية، اضطرابات القلب والسكري من النمط الثاني، إضافة إلى الصحة النفسية. وقد شارك في اليوم العلمي 54 طبيبًا وإداريًّا، واختُتم بلقاء تكريمي.

إلى ذلك، شارك مركز النبي عثمان الصحي في حفل استقبال قسم الروضات في ثانوية المهدي – البزالية، من خلال أنشطة صحية وتوعوية للأطفال تحت عناوين: "أسناني القوية"، "صحة ابتسامتي"، "الأيدي السليمة" و"درب السلامة"، وسط تفاعل لافت من التلامذة.

وفي أجواء اليوم العالمي للتوعية والكشف المبكر عن أمراض القلب، نفذ مركز النبي شيث الصحي بالتعاون مع اتحاد بلديات شرق بعلبك ورشة صحية، حاضر فيها طبيب القلب والشرايين الدكتور أحمد مرتضى، تناولت محاور حول المتابعة الطبية ورصد عوامل الخطورة، عبر استمارة خاصة بالكشف المبكر. واختُتم النشاط بإجراء قرعة للمشاركين للاستفادة من خدمة مجانية داخل المركز.

كما نظّمت الهيئات النسائية في القطاع الخامس (الشمالي) وبالتعاون مع الدفاع المدني، دورتين في الإسعافات الأولية في شعبتي العين وشعث، بمشاركة نحو 93 أختًا من قرى وبلدات المنطقة، فيما أقيمت دورة متخصصة في التصوير والمونتاج في شعبة النبي عثمان بالتعاون مع جمعية جهاد البناء، بمشاركة 16 متدرّبة وعلى مدى خمسة أيام.

وتؤكد الهيئة الصحية الإسلامية عبر هذه الأنشطة على التزامها المتواصل في خدمة المجتمع، من خلال الدمج بين الرعاية الصحية، التثقيف المجتمعي، التدريب العملي، وتعزيز الكوادر البشرية في مختلف المجالات الطبية والإنسانية.

الكلمات المفتاحية