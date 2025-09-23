خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

دعوة للمشاركة في اللقاء العلمائي الأول إحياءً لذكرى السيدين نصر الله و صفي الدين
لبنان

دعوة للمشاركة في اللقاء العلمائي الأول إحياءً لذكرى السيدين نصر الله و صفي الدين

2025-09-23 20:58
25

زار وفد من اللجنة التحضيرية المشكَّلة من "تجمع العلماء المسلمين" و"المركز الإسلامي للتبليغ" المطران جورج صليبا، ودعاه للمشاركة في عقد اللقاء العلمائي الأول؛ لإحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، والذي سيعقد يوم الخميس في 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وبعد الزيارة، قال مسؤول العلاقات الخارجية في "تجمع العلماء المسلمين" الشيخ ماهر مزهر: "كان اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور الوطني الذي يجب أن يلعبه رجال الدين في الدعوة إلى الوحدة الوطنية، خاصة في ظل ما نشهده اليوم من غطرسة العدو الإسرائيلي، سواء في السماء أو على الأرض أو في البحر. هذا العدو لا يقدّر مسجداً ولا كنيسة، لا كبيراً ولا صغيراً. الأمس استشهد الأطفال في المجزرة التي حصلت في بنت جبيل، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فالإجرام البشع من سمات هذا العدو، والاستباحة الدائمة لوطننا لبنان، بل ولدولنا العربية مستمرة، وما جرى في قطر قبل أيام دليل إضافي على أن هذا العدو لا يقيم وزناً لأحد".

وأضاف مزهر: "أكدنا خلال هذا اللقاء أن على رجال الدين، سواء في المساجد أو في الكنائس، أن يدعوا إلى الوحدة بخطابات توحّد الشعب اللبناني في مواجهة عدونا الأوحد. لا عدو لنا إلا العدو الإسرائيلي، كما كان يؤكد دائماً تجمع العلماء المسلمين، وأن عدونا المشترك والأساس هو العدو الإسرائيلي، لذا جئنا بهذا اللقاء للتشاور والتأكيد على الدور الوطني الجامع".

لبنان السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله تجمع العلماء المسلمين في لبنان
