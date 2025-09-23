خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

تشييع حاشد لشهداء المجزرة التي ارتكبها العدو في مدينة بنت جبيل
لبنان

2025-09-23 20:59
شيّعت مدينة بنت جبيل، الثلاثاء 23 أيلول/سبتمبر 2025، شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني يوم الأحد الماضي، بعدما استهدف سيارتهم في المدينة، وهم الشهداء: شادي، وأطفاله سيلا وأسيل وهادي شرارة، ومحمد مروة.

وأقامت المدينة وبلديتها وأهالي المدينة والجوار، مراسم تشييع شعبيّ شاركت فيه والدة الشهداء الأطفال وزوجة الشهيد هادي شرارة؛ الجريحة أماني بزي التي حضرت على حمالة إسعاف لتلقي نظرة الوداع على زوجها وأبنائها.

كما حضر نواب حزب الله وحركة أمل ورئيس وأعضاء بلدية بنت جبيل وأهالي المنطقة.

وقد وصلت جثامين الشهداء في سيارات الدفاع المدني والإسعاف الصحي إلى ساحة بنت جبيل، حيث أقيمت مراسم التشييع ولُفّت الجثامين بالعلم اللبناني ورفعت صور الشهداء.

وبعد دقيقة صمت، ألقيت كلمة باسم العائلة نددت بالجريمة. ثم أمّ إمام المدينة السيد عادل الحكيم الصلاة على الجثامين، بمشاركة عدد من رجال الدين.

هذا، وحملت النعوش على الأكُف إلى جبانة المدينة، بعد أن جابت الشوارع، وسط أجواء من الحزن والغضب وإطلاق شعارات حسينية وأخرى منددة بأميركا و"إسرائيل".

