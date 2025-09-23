خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اتفاقيات تعاون لتعزيز التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة برعاية وزير الصحة
اتفاقيات تعاون لتعزيز التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة برعاية وزير الصحة

2025-09-23 21:40
رعى وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين حفل توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى أوتيل ديو، ممثلاً بمديره؛ الدكتور نسيب نصر، ومستشفى جزين الحكومي، ممثلاً بمديره العام؛ الدكتور إلياس مسعد، وذلك بحضور النائب شربل مسعد ومستشار الوزير للشؤون الصحية الدكتور جوزف الحلو.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الإستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصحة العامة لتعزيز المستشفيات الحكومية واستعادة ثقة المواطنين بجودة خدماتها، عبر تفعيل التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، من خلال سلسلة اتفاقيات تربط المستشفيات الحكومية بمستشفيات خاصة وجامعية.

وفي السياق نفسه، جرى توقيع اتفاق تعاون بين مستشفى الروم – القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى البترون الحكومي؛ بهدف تعزيز التعاون الطبي المشترك، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والتمريضية للطرفين، إضافة إلى تطوير الأبحاث السريرية، بما ينسجم مع معايير هيئات الاعتماد والتصنيف العالمية.

يُذكر أن الوزير ناصر الدين كان قد وقّع في وقت سابق اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة ومستشفى الجامعة الأميركية، لتفعيل الكفاءات والقدرات في المستشفيات الحكومية، على أن تكون المرحلة الأولى من التنفيذ في المستشفى التركي – صيدا.

