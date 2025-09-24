أعلن "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزّة، أنّه تعرّض لـ12 هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف 9 قوارب من ضمن الأسطول، في تصعيدٍ وصفه بالخطير.

وأكّد منسّق الأسطول، وائل نوار، أنّ سفينة "أوهوايلا" أُصيبت بقنبلة صوتية صغيرة من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أنّ "سفن "أوتاريا، ماريا، سلفاجيا وزفيرو" تعرّضت أيضًا لهجماتٍ مماثلة".

ولفت الأسطول في بيان إلى أنّ "المشاركين سمعوا دويّ انفجارات قرب السفن، في وقتٍ ألقت طائرات مسيّرة أجسامًا مجهولة تزامنًا مع تشويشٍ متعمّد على الاتصالات"، مشدّدًا على أنّ "هذه الأساليب لن تُثني المشاركين عن مواصلة مهمّتهم الإنسانية".

وأكّد البيان أنّ "العزيمة أقوى والإصرار قائم على إيصال المساعدات وكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة".

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزّة، قد أكّدت الأحد الماضي رصد طائرات مسيّرة تحلّق بشكل متكرر فوق سفن "أسطول الصمود"، المبحر نحو قطاع غزّة الأمر موضحةً أنّ ذلك "يثير القلق".

وكانت اللجنة أعلنت، السبت الماضي، إبحار سفن الأسطول بصورة جماعية نحو غزّة، لافتةً إلى أنّ التقديرات تشير إلى أنّ الأسطول سيحتاج نحو أسبوع للوصول إلى القطاع.



