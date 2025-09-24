دعا خبراء بالأمم المتحدة الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى تعليق مشاركة المنتخب "الإسرائيلي" لكرة القدم في المسابقات الدولية، في ظل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الخبراء في بيان أمس الثلاثاء "إن على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وينبغي تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي"، مشيرين إلى أنّ "التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، ذكّر كل دولة بواجبها القانوني في التصدي للإبادة الجماعية".

وتابع الخبراء الأمميون: "يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير كالمعتاد. ويجب على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تُستخدم منصاتها لتطبيع الظلم"، داعين "الفيفا" و"اليويفا" إلى تعليق عضوية المنتخب "الإسرائيلي" لكرة القدم في المسابقات الدولية، مؤكدين أن هذه الدعوة "تستهدف دولة "إسرائيل" وليس اللاعبين الأفراد".

كما حث البيان "الفيفا" على "التوقف عن إضفاء الشرعية على الوضع الناجم عن الوجود "الإسرائيلي" غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة أمرت بموجبها "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وأعلنت رفضها الطلب "الإسرائيلي" بوقف الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.



