يواجه نحو 450 فلسطينيًا من عرب "الجهالين" في تجمع جبل البابا، جنوب شرق القدس المحتلة، خطر التهجير القسري، بعد مصادقة الحكومة "الإسرائيلية" على مخطط الاستيطان المعروف باسم "E1"، الذي يهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها ببعضها على حساب الوجود الفلسطيني.

وقال عطا الله جهالين، ممثل سكان التجمع، للجزيرة، إن العائلات البدوية تقطن المنطقة منذ عام 1948، بعدما هجرت قسرًا من أراضيها الأصلية، مشيرًا إلى أن هذه الأسر عانت على مدار العقود الماضية من سياسات ممنهجة هدفت إلى اقتلاعها من المكان.

وأضاف أن التجمع تعرض خلال السنوات الأخيرة لأكثر من 80 عملية هدم شملت جميع المنازل تقريبًا، إلى جانب اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، ما يجعل الحياة في المنطقة شبه مستحيلة.

وحذر سكان جبل البابا من أن المضي في مخطط "E1 سيؤدي إلى تهجيرهم مجددًا، وطمس معالم وجودهم التاريخي، في إطار سياسة أوسع تستهدف إفراغ القدس ومحيطها من التجمعات البدوية لصالح التوسع الاستيطاني.

