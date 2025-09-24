دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو دول الجنوب العالمي إلى تشكيل جيش دولي "لتحرير فلسطين" والدفاع عن نفسها ضد "الاستبداد والشمولية" اللذين تروج لهما الولايات المتحدة وحلف الناتو، بحسب "روسيا اليوم".

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا بيترو الدول "التي لا تقبل الإبادة الجماعية إلى تشكيل قوة مسلحة للدفاع عن حياة الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى "أننا بحاجة إلى جيش قوي من الدول التي لا تقبل الإبادة الجماعية. ولذلك، أدعو دول العالم وشعوبها، قبل كل شيء، كجزء لا يتجزأ من الإنسانية، إلى توحيد السلاح والجيوش. يجب أن نحرر فلسطين. أدعو جيوش آسيا، والشعب السلافي العظيم الذي هزم هتلر ببطولة عظيمة، وجيوش بوليفار في أميركا اللاتينية".

وأردف الرئيس الكولومبي: "واشنطن وحلف شمال الأطلسي يقتلان الديمقراطية ويساعدان في إحياء الاستبداد والشمولية على نطاق عالمي. يجب أن نرفع راية الحرية أو الموت السوداء والحمراء التي رفعها بوليفار، دون أن ننسى الراية البيضاء، التي رفعها مع الأحمر والأسود، وهي لون السلام والأمل في الحياة على الأرض وفي قلب البشرية".

وكان بيترو قد طالب بمحاسبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين، وقد غادر وفد الولايات المتحدة قاعة الجمعية العامة في إشارة واضحة إلى احتجاجه على انتقادات الرئيس لنظيره الأميركي.

