زار وفد من الهيئة الوطنية للمتقاعدين الفلسطينيين برئاسة أبو جهاد فياض، منزل عائلة الأسير في السجون الصهيونية يحيى سكاف في المنية.

وأكد الوفد وقوفهم الدائم إلى جانب عائلة الأسير سكاف الذي شارك بأضخم عمل فدائي على أرض فلسطين، مجددين العهد على مواصلة النضال حتى تحرير كل الأسرى وجلاء الاحتلال عن كافة أوطاننا.

وجرى البحث خلال اللقاء في مختلف القضايا المتعلّقة بأوضاع المنطقة وخصوصًا ما يجري في فلسطين ولبنان، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بقضية الآلاف من الأسرى في سجون العدو وفي مقتهم الاطفال والنساء والشيوخ باعتبارها قضية انسانية ووطنية تتطلب استمرار الدعم والتضامن حتى نيل كافة الأسرى حريتهم لانهم معتقلون نتيجة وقوفهم بوجه الاحتلال وغطرسته التي يمارسها منذ عشرات السنين.

كما دعوا الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار بنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وتوجهوا بالتحية لأبناء غزة الذين يواجهون حرب ابادة ممنهجة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم من قوى الاستكبار العالمي، آملين أن يتحقق النصر الموعود لغزة العزة ولكل فلسطين ويتم تحريرها من بحرها إلى نهرها وأن تتحرر المقدسات الإسلامية والمسيحية التي يدنسها الصهاينة.

في ختام الزيارة، قدم الوفد كوفية فلسطين لجمال سكاف شقيق الأسير عربون احترام وتقدير لاستمراره بالعمل النضالي في سبيل خدمة القضية الفلسطينية.

