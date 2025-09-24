خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-09-24 19:46
في ظلّ تصاعد موجات العنف بشكل لافت في الولايات المتحدة، شهدت مدينة دالاس الأميركية حادثة إطلاق نار استهدفت مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأكدت شرطة دالاس عبر منصة "إكس" أن المشتبه به نفّذ الهجوم من سطح مبنى مجاور للمنشأة، قبل أن يُعثر عليه ميتًا، مرجحة أن يكون قد أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وفي تصريح لاحق، أفادت وزيرة "الأمن" الداخلي الأميركية، كريستي نوم، بأنّ مطلق النار توفي متأثرًا بجراح ناتجة عن إصابة ذاتية، مضيفة أن دوافع الهجوم لم تُعرف بعد. وقالت: "بينما لا نعرف الدافع بعد، نعرف أن "آيس" تواجه عنفًا غير مسبوق.. هذا الأمر يجب أن يتوقف".

ووفقًا لما نقلته قناة "فوكس4"، فإن المهاجم كان رجلًا أبيض، اعتلى سطح أحد المباني المجاورة، وأطلق النار باتّجاه المركز قبل أن يُقدم على الانتحار عندما اقتربت منه قوات الأمن.

من جانبها، أكدت نائب مديرة "آيس"، ماديسون شيهان، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، أنّ أيًّا من عناصر الوكالة لم يُصب في الهجوم، مشيرة إلى أنّ هذا الحادث ليس الأول من نوعه هذا العام، وأن مراكز "آيس" تتعرض لموجة متزايدة من أعمال العنف.

وفي رد فعل رسمي، شدد نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، عبر حسابه في "إكس"، على ضرورة وقف الهجمات ضدّ عناصر أجهزة إنفاذ القانون، قائلًا: "الهجمات المريضة على عناصر "آيس" يجب أن تتوقف. أصلِّي من أجل جميع المصابين وعائلاتهم".

يُذكر أن وكالة "آيس" تُعد من أبرز أجهزة تنفيذ سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، وتلعب دورًا محوريًّا في تنفيذ تعهدات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتعلّقة بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

