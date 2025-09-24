خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أكثر من 20 جريحًا بانفجار مسيّرة يمنية في "إيلات" وفشل القبة الحديدية في اعتراضها

2025-09-24 20:47
61

تواصل الطائرات المسيّرة اليمنية إرباك منظومات الدفاع الجوي للاحتلال، حيث شهدت مدينة "إيلات" في جنوب فلسطين المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، انفجار مسيّرة أدّى إلى إصابة ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم حالتان وُصفتا بالخطرتين، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية "كان".

وأشارت قناة "12" العبرية إلى أنّ الانفجار وقع في محيط فندق كلوب هوتيل، وهو من أبرز المرافق السياحية في المدينة، ما خلّف أضرارًا مادية كبيرة إلى جانب الإصابات. تزامن ذلك مع سماع دوي انفجارين وإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

إذاعة جيش الاحتلال اعترفت بإطلاق صاروخين لاعتراض المسيّرة القادمة من اليمن، إلّا أنّ محاولات الاعتراض فشلت، ما استدعى فتح تحقيق داخلي حول أسباب الإخفاق الجديد.

يُذكر أنّ هذه هي المرّة الثانية خلال أسبوع التي تنفجر فيها مسيّرة يمنية في "إيلات"، بعدما استهدفت مسيّرة أخرى فندق "نافيه" الخميس الماضي وأحدثت أضرارًا مباشرة.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله؛ محمد الفرح الذي ردّ على تهديدات قادة العدو بالقول: "من يتحدّث عن رفع علمه في صنعاء، عليه أولاً أن يُعيد تشغيل ميناء إيلات المتوقّف".

بهذا، تتوالى الضربات اليمنية التي تثبت عجز الاحتلال أمام معادلات الردع الجديدة، وتكشف هشاشة منظوماته الدفاعية حتى في عمق فلسطين المحتلة.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني اليمن
