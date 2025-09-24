تواصل الطائرات المسيّرة اليمنية إرباك منظومات الدفاع الجوي للاحتلال، حيث شهدت مدينة "إيلات" في جنوب فلسطين المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، انفجار مسيّرة أدّى إلى إصابة ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم حالتان وُصفتا بالخطرتين، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية "كان".

وأشارت قناة "12" العبرية إلى أنّ الانفجار وقع في محيط فندق كلوب هوتيل، وهو من أبرز المرافق السياحية في المدينة، ما خلّف أضرارًا مادية كبيرة إلى جانب الإصابات. تزامن ذلك مع سماع دوي انفجارين وإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

إذاعة جيش الاحتلال اعترفت بإطلاق صاروخين لاعتراض المسيّرة القادمة من اليمن، إلّا أنّ محاولات الاعتراض فشلت، ما استدعى فتح تحقيق داخلي حول أسباب الإخفاق الجديد.

يُذكر أنّ هذه هي المرّة الثانية خلال أسبوع التي تنفجر فيها مسيّرة يمنية في "إيلات"، بعدما استهدفت مسيّرة أخرى فندق "نافيه" الخميس الماضي وأحدثت أضرارًا مباشرة.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله؛ محمد الفرح الذي ردّ على تهديدات قادة العدو بالقول: "من يتحدّث عن رفع علمه في صنعاء، عليه أولاً أن يُعيد تشغيل ميناء إيلات المتوقّف".

بهذا، تتوالى الضربات اليمنية التي تثبت عجز الاحتلال أمام معادلات الردع الجديدة، وتكشف هشاشة منظوماته الدفاعية حتى في عمق فلسطين المحتلة.

