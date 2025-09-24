أكد رئيس تكتل بعلبك – الهرمل؛ النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في الذكرى السنوية لاستشهاد القادة، أنّ "صمود المقاومة بعد رحيلهم تحوّل إلى أسطورة سطّرت أبهى صور الثبات والتحدي".

وخلال لقاء سياسي أقيم في منزل الحاج حسين أيوب في بلدة رياق، بحضور عدد من الفعاليات، شدّد الحاج حسن على أنّ لبنان التزم بوقف إطلاق النار، فيما العدو الإسرائيلي المدعوم أميركياً لم يلتزم، بل واصلت واشنطن ضغوطها على الحكومة اللبنانية لتحقيق مكاسب عجزت عن انتزاعها في الميدان.

وأشار الحاج حسن إلى أنّ الموقف الصلب للثنائي الوطني في مواجهة محاولات نزع سلاح المقاومة، استناداً إلى قرار الحكومة في 5 و7 أيار، أجبر الأميركيين والإسرائيليين على التراجع والانكفاء عن مشاريعهم وأوهامهم.

وختم بالتأكيد على أنّ المقاومة التي سارت على خطى قادتها الشهداء ما زالت اليوم صخرة صلبة في وجه كل محاولات النيل من لبنان وسيادته.

