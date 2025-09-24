خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القوات اليمنية: استهدفنا أهدافًا للعدو في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات
القوات اليمنية: استهدفنا أهدافًا للعدو في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات

2025-09-24 21:22
47

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجوِّ المسيَّر التابع لها استهدف اليوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025 أهدافًا للعدو "الإسرائيلي" في مدينتي أم الرشراش وبئر السبع في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات الهجومية.

وجاء في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية؛ العميد الركن يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ "الإسرائيليّ" بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزّة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ "الإسرائيليّ" على بلدِنا".

وقال العميد سريع في بيانه: إن "سلاحَ الجوِّ المسيَّر فيِ القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ نفذ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكْ بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" فيِ منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوب فلسطينَ المحتلَّةِ"، مؤكدًا أن العملية "حقَّقتِ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وفشِلَتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي لها".

ولفت إلى أن "هذهِ العمليَّة هيَ الثانيةُ خلالَ الأربعِ والعشرينَ ساعةً الماضية، حيثُ نَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ عمليَّةً عسكريَّةً فيِ وقتٍ سابقٍ أمسِ الثلاثاءِ، وذلكَ بعدَدٍ منَ الطائراتِ المُسيرةِ، استهدفتْ أهدافًا عدةً للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقتَي أُمِّ الرشراش وبئرِ السبعِ جنوب فلسطينَ المحتلَّةِ.

ووجهت القواتُ المسلَّحةُ اليمنيَّةُ في بيانها تحية إلى "جميع الصامدينَ المجاهدينَ المرابطينَ في قطاعِ غزّةَ وهمْ يدافعونَ عنْ كلِّ الأُمَّةِ بتضحياتٍ لا مثيلَ لها وبطولات قلَّ نظيرُها".

وقالت: "مستمرونَ منَ اليمنِ العزيزِ معكم وإلى جانبِكم بكلّ قدراتِنا وإمكانيّاتِنا، ولن نتوقَّفَ بعونِ اللهِ تعالى حتّى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم.. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير".

