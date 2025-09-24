خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بالفيديو| إيران تكشف هويات وبيانات وصور 189 لعلماء وخبراء الأسلحة النووية الصهيونية

لبنان

وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
لبنان

وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد

2025-09-24 22:10
27

شهد الصحن الخارجي لمقام السيدة خولة (ع) عصر اليوم الأربعاء مراسم وضع حجر الأساس لمشروع خزان المياه، برعاية ممثل الإمام الخامنئي (دام ظله) في منطقة خوزستان، آية الله السيد عبد النّبي موسوي فرد، وبمشاركة مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الدكتور حسين النمر، وحشد من الفعاليات الدينية والحزبية والبلدية والاجتماعية.

الاحتفال الذي استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تخللته كلمات شددت على أهمية المشروع في خدمة الأهالي والزوار. وقد اعتبر آية الله موسوي فرد أنّ توفير المياه في هذه البقعة المباركة يجسد روح العطاء في نهج أهل البيت (ع)، لافتًا إلى أنّ الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة أثبتت حكمة القيادة الإيرانية، حيث تمكنت الجمهورية الإسلامية من امتصاص الضربة منذ اليوم الأول وإلحاق الخسائر بالعدو، ما أجبره على طلب وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام فقط من العدوان.

بدوره، أكد الدكتور حسين النمر في كلمته، أنّ المقاومة لم تعرف يومًا الضعف أو الوهن، بل ازدادت قوة وصلابة بعد استشهاد قادتها، مشددًا على أنّ "دماء القادة العظام منحت المقاومة زخمًا إضافيًّا في مسيرة الصمود والانتصار". وأضاف أنّ مدرسة كربلاء التي جمعت بين الشهادة والنصر ما زالت تُلهم الأجيال في معركة الدفاع عن الحق.

وختم النمر بالتأكيد على أنّ دماء الشهداء ستبقى زادًا للأمة في مواجهة التحديات وصون العزة والكرامة، موجّهًا الشكر إلى كل المسهمين في إنجاز هذا المشروع المبارك لخدمة الزوار.

واختُتمت المراسم بتبادل الهدايا التذكارية بين آية الله موسوي فرد وأمين العتبة المقدسة الحاج حسين نصر الله.

الكلمات المفتاحية
لبنان الإمام الخامنئي البقاع حسين النمر
إقرأ المزيد
المزيد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
لبنان منذ 3 ساعات
الحاج حسن : صمود المقاومة أسطورة أجبرت الأميركي والإسرائيلي على التراجع
الحاج حسن : صمود المقاومة أسطورة أجبرت الأميركي والإسرائيلي على التراجع
لبنان منذ 4 ساعات
... ولكن لم تثننا
... ولكن لم تثننا
لبنان منذ 5 ساعات
جنود الله المجهولون في الأرض
جنود الله المجهولون في الأرض
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
وضع حجر الأساس لخزان المياه في مقام السيدة خولة (ع) برعاية آية الله موسوي فرد
لبنان منذ 3 ساعات
الحاج حسن : صمود المقاومة أسطورة أجبرت الأميركي والإسرائيلي على التراجع
الحاج حسن : صمود المقاومة أسطورة أجبرت الأميركي والإسرائيلي على التراجع
لبنان منذ 4 ساعات
... ولكن لم تثننا
... ولكن لم تثننا
لبنان منذ 5 ساعات
جنود الله المجهولون في الأرض
جنود الله المجهولون في الأرض
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة