شهد الصحن الخارجي لمقام السيدة خولة (ع) عصر اليوم الأربعاء مراسم وضع حجر الأساس لمشروع خزان المياه، برعاية ممثل الإمام الخامنئي (دام ظله) في منطقة خوزستان، آية الله السيد عبد النّبي موسوي فرد، وبمشاركة مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الدكتور حسين النمر، وحشد من الفعاليات الدينية والحزبية والبلدية والاجتماعية.

الاحتفال الذي استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تخللته كلمات شددت على أهمية المشروع في خدمة الأهالي والزوار. وقد اعتبر آية الله موسوي فرد أنّ توفير المياه في هذه البقعة المباركة يجسد روح العطاء في نهج أهل البيت (ع)، لافتًا إلى أنّ الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة أثبتت حكمة القيادة الإيرانية، حيث تمكنت الجمهورية الإسلامية من امتصاص الضربة منذ اليوم الأول وإلحاق الخسائر بالعدو، ما أجبره على طلب وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام فقط من العدوان.

بدوره، أكد الدكتور حسين النمر في كلمته، أنّ المقاومة لم تعرف يومًا الضعف أو الوهن، بل ازدادت قوة وصلابة بعد استشهاد قادتها، مشددًا على أنّ "دماء القادة العظام منحت المقاومة زخمًا إضافيًّا في مسيرة الصمود والانتصار". وأضاف أنّ مدرسة كربلاء التي جمعت بين الشهادة والنصر ما زالت تُلهم الأجيال في معركة الدفاع عن الحق.

وختم النمر بالتأكيد على أنّ دماء الشهداء ستبقى زادًا للأمة في مواجهة التحديات وصون العزة والكرامة، موجّهًا الشكر إلى كل المسهمين في إنجاز هذا المشروع المبارك لخدمة الزوار.

واختُتمت المراسم بتبادل الهدايا التذكارية بين آية الله موسوي فرد وأمين العتبة المقدسة الحاج حسين نصر الله.

