خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

إيران

بالفيديو| إيران تكشف هويات وبيانات وصور 189 لعلماء وخبراء الأسلحة النووية الصهيونية

2025-09-24 22:53
82

أعلن وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب أن سياسة الغموض النووية التي كان يتبعها الكيان الصهيوني انتهت مع حصول إيران على معلومات كاملة عن عمل 189 متخصصًا نوويًا وعسكريًا صهيونيًا ومشاريعهم. كاشفًا عن تعاون المؤسسات النووية الصهيونية مع وزارة الأمن الإيرانية بدوافع مادية وانتقامية.

كلام الوزير خطيب جاء ضمن برنامج توثيقي عرضه التلفزيون الرسمي الإيراني هذا المساء نشرت خلاله وزارة الأمن الإيرانية صورًا سرية للمنشآت النووية الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأميركيين والأوروبيين حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر واعتُبرت أكبر انجاز أمني إيراني أمام الكيان الصهيوني.

وتضمنت الوثائق صورًا من داخل القاعدة النووية "الإسرائيلية" في ديمونا، وصورًا شخصية لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، تكشف تعاونه مع العدو الصهيوني. 
كما تضمنت الوثائق صورًا لمقر إقامة وزير الحرب الصهيوني.

 

 

 

 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الاسلحة النووية وزارة الأمن الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| إيران تكشف هويات وبيانات وصور 189 لعلماء وخبراء الأسلحة النووية الصهيونية
بالفيديو| إيران تكشف هويات وبيانات وصور 189 لعلماء وخبراء الأسلحة النووية الصهيونية
إيران منذ 3 ساعات
وزير الأمن الإيراني: معلومات شاملة عن 189 متخصصًا نوويًّا وعسكريًّا للكيان الصهيوني
وزير الأمن الإيراني: معلومات شاملة عن 189 متخصصًا نوويًّا وعسكريًّا للكيان الصهيوني
إيران منذ 3 ساعات
بزشكيان من نيويورك: العدوان
بزشكيان من نيويورك: العدوان "الإسرائيلي" الأميركي على إيران خيانة للدبلوماسية 
إيران منذ 6 ساعات
وزير الأمن الإيراني: اعتراف العدو بنفوذنا في عمقه دليل على قوة طهران
وزير الأمن الإيراني: اعتراف العدو بنفوذنا في عمقه دليل على قوة طهران
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
بالفيديو| إيران تكشف هويات وبيانات وصور 189 لعلماء وخبراء الأسلحة النووية الصهيونية
بالفيديو| إيران تكشف هويات وبيانات وصور 189 لعلماء وخبراء الأسلحة النووية الصهيونية
إيران منذ 3 ساعات
وزير الأمن الإيراني: معلومات شاملة عن 189 متخصصًا نوويًّا وعسكريًّا للكيان الصهيوني
وزير الأمن الإيراني: معلومات شاملة عن 189 متخصصًا نوويًّا وعسكريًّا للكيان الصهيوني
إيران منذ 3 ساعات
القوات اليمنية: استهدفنا أهدافًا للعدو في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات
القوات اليمنية: استهدفنا أهدافًا للعدو في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات
عربي ودولي منذ 4 ساعات
نتنياهو يقود
نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى التدمير الذاتي
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة