Your browser does not support the video tag.

أعلن وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب أن سياسة الغموض النووية التي كان يتبعها الكيان الصهيوني انتهت مع حصول إيران على معلومات كاملة عن عمل 189 متخصصًا نوويًا وعسكريًا صهيونيًا ومشاريعهم. كاشفًا عن تعاون المؤسسات النووية الصهيونية مع وزارة الأمن الإيرانية بدوافع مادية وانتقامية.

كلام الوزير خطيب جاء ضمن برنامج توثيقي عرضه التلفزيون الرسمي الإيراني هذا المساء نشرت خلاله وزارة الأمن الإيرانية صورًا سرية للمنشآت النووية الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأميركيين والأوروبيين حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر واعتُبرت أكبر انجاز أمني إيراني أمام الكيان الصهيوني.

وتضمنت الوثائق صورًا من داخل القاعدة النووية "الإسرائيلية" في ديمونا، وصورًا شخصية لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، تكشف تعاونه مع العدو الصهيوني.

كما تضمنت الوثائق صورًا لمقر إقامة وزير الحرب الصهيوني.

الكلمات المفتاحية